Mannheim – Forstarbeiten im Käfertaler Wald – Flächenvorbereitungen für Waldumbaumaßnahmen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bibliotheken der Stadtbibliothek bleiben aufgrund eines Betriebsausflugs am Donnerstag, 19. September geschlossen. Lediglich die Zweigstellen in Feudenheim, Friedrichsfeld und Seckenheim sind an diesem Tag geöffnet.