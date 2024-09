Ludwigshafen – Weitere Anwohnerveranstaltung zum Verlauf der Bauarbeiten in der Frankenthaler Straße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In den vergangenen Wochen sind die umfangreichen Arbeiten in der Frankenthaler Straße weiter vorangekommen. Am Montag, 16. September 2024, 17 Uhr, besteht für Anwohner*innen wieder die Möglichkeit, ihre Fragen und Anliegen zum bisherigen Verlauf des Großprojekts an Vertreter*innen des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) vorzubringen. Treffpunkt für die Veranstaltung ist der Eingang des Hauptfriedhofs in der Frankenthaler Straße.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail