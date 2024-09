Ludwigshafen/Speyer – Religiöse Vielfalt – Bedrohung oder Bereicherung? – Veranstaltung des Forums Katholische Akademie im Friedrich-Spee-Haus Speyer am 24. September

Ludwigshafen / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar) – Die religiöse Landschaft in Deutschland hat sich stark verändert. Das zeigen auch die Ergebnisse des aktuellen Religionsmonitors der Bertelsmann-Stiftung. Das Forum Katholische Akademie lädt am Dienstag, 24.09.2024, von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr zu einem Vortrag und Diskussion mit Dr. Yasemin El-Menouar zu den aktuellen Ergebnissen des Religionsmonitors ein.

Die Zugehörigkeit zu den beiden großen christlichen Konfessionen sank von 1950 bis heute von fast 96 Prozent auf unter 50 Prozent. Ein immer größerer Bevölkerungsanteil hat keine Glaubenszugehörigkeit. Gleichzeitig gibt es eine zunehmende Vielfalt an Glaubensgemeinschaften in Deutschland, die immer wieder Gegenstand öffentlicher Debatten ist, wie beispielsweise die Kontroverse um die Ramadan-Beleuchtung in deutschen Städten zum muslimischen Fastenmonat in diesem Jahr. Diese Konfliktpotenziale zeigen sich auch in gegenseitigen Ressentiments. Seit der Eskalation in Nahost ist die Zahl antisemitischer und antimuslimische Anfeindungen stark angestiegen – und äußern sich immer offener auf den Straßen und im Internet.

Mit der zunehmenden religiösen Vielfalt sind aber auch Chancen verbunden. Das Engagement religiöser Gemeinden und ihrer Hilfsorganisationen ist eine wichtige gesellschaftliche Stütze – vor allem in Krisenzeiten wie diesen. Wie also ist religiöse Vielfalt zu betrachten? Ist sie Bedrohung? Ist sie Bereicherung? Überwiegen die verbindenden oder die trennenden Potenziale von Religionen? Lassen sich verbindende Potenziale vielleicht sogar bewusst fördern, um Vorurteile und Diskriminierungen zu reduzieren und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern?

Die Referentin ist Leiterin des Religionsmonitors der Bertelsmann Stiftung, der anhand von repräsentativen Studien aktuelle Chancen und Herausforderungen im interreligiösen Zusammenleben identifiziert. Aus seinen Ergebnissen lassen sich wichtige Impulse zu den aufgeworfenen Fragen ableiten.

Die Veranstaltung findet im Friedrich-Spee-Haus in Speyer statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per Telefon unter 0621 5999-175 oder per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org gebeten.

Die Veranstaltungen des „Forum Katholische Akademie“ finden in Kooperation mit der KEB Speyer und der Dompfarrei Pax Christi in Speyer statt. Hochkarätige Referenten und Referentinnen beleuchten Themen aus Gesellschaft, Politik, Kultur, Religion … und laden anschließend zur Diskussion und zum Austausch ein.