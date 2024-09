Ludwigshafen – Gospelkonzert im Ludwigshafener „Freischwimmer“

Ludwigshafen – Stimmgewandt am Beckenrand

Gospelchor und Kirche – das passt irgendwie gut zusammen. Aber Gospelchor und Hallenbad? Die Rainbow Gospel and Soul Connection aus Mannheim gibt am 6. Oktober um 18 Uhr im ein Gospelkonzert in einer ungewöhnlichen Umgebung: dem Ludwigshafener „Freischwimmer“, einem ehemaligen Hallenbad, das zur Veranstaltungslocation wurde.

Die Schwimmhalle wird zur Konzerthalle und bietet den akustischen Raum für klassische und moderne Gospelsongs, aber auch für weltliche Lieder aus dem Pop- und Soulbereich und vor allem für ein mitreißendes Musikerlebnis, getragen von einem stimmgewaltigen Chor und hervorragenden Solisten. Rund 35 Sängerinnen und Sänger stehen auf der Bühne, seit 30 Jahren ist Joe Völker der musikalische Leiter und Arrangeur dieses bunten Haufens, der es sich in den Kopf gesetzt hat, den Herrn mit fetziger Musik zu preisen. Mitklatschen, Mitsingen und Mittanzen sind hier ausdrücklich erlaubt! Karten für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Hohenzollern Apotheke, Hohenzollernstaße 60 oder online unter www.ttickets.de zum Preis von 16,50 Euro.

Quelle: Rainbow Gospel and Soul Connection

A. Sohn-Fritsch / Fotograf: Paul Ludwig

