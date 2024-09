Ludwigshafen – Auffahrtsrampe zur Hochstraße Nord (B44) vorübergehend gesperrt

Rülzheim / Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Nachdem bereits am Montag bundesweit bei zahlreichen Schulen Bombendrohungen eingingen (MRN-News berichtete), erhielt auch am heutigen Mittwochmorgen (11.09.2024) eine Schule in Rülzheim ein solches Drohschrieben mit Bezug zur Lage in Nahost. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bezug nehmend auf die Pressemeldung des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz vom 09.09.2024 MRN-News ist auch bei ... Mehr lesen »