Landau – Lebenshilfe-Vorstand Weik zum Antrittsbesuch im Kreishaus SÜW

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion RHein-Neckar. Eric Weik heißt der neue Vorstand der Lebenshilfe Südliche Weinstraße. Landrat Dietmar Seefeldt hat ihn vor kurzem im Kreishaus Südliche Weinstraße begrüßt. Beim persönlichen Gespräch haben sich die beiden ausgetauscht. Seefeldt und Weik sind sich darüber einig, dass der Landkreis und die Lebenshilfe unabhängig von einer derzeit laufenden gerichtlichen Auseinandersetzung zum Wohle der von der Lebenshilfe betreuten Menschen konstruktiv zusammenarbeiten möchten. Seefeldt und Weik freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Landrat Seefeldt hob nach dem Gespräch hervor: „Die Lebenshilfe ist einer der größten Leistungserbringer im Landkreis Südliche Weinstraße und bietet für die Menschen mit Behinderung ein vielfältiges und wichtiges Leistungsangebot. Sie ist damit auch wichtige Partnerin der Kreisverwaltung, die ihrerseits Trägerin der Eingliederungshilfe ist.“

Auch Vorstand Eric Weik betonte die Bedeutung des Miteinanders mit den Kommunen in der Südpfalz: „Die Lebenshilfe Südliche Weinstraße versteht sich als zuverlässiger und wichtiger Partner in der Region – was wir unter anderen in unserem Leitbild festgeschrieben haben.“

Quelle KV südliche Weinstraße

Bildunterschrift: Landrat Dietmar Seefeldt (links) und Lebenshilfe-Vorstand Erik Weik. Foto: KV SÜW