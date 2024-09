Heppenheim – Anmeldeschluss für Gründungswettbewerb verlängert! Neue Bewerbungsfrist läuft bis zum 23. September – Gründerinnen und Gründer können Unterlagen komplett online einreichen

Heppenheim / Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Wirtschaftsförderung Bergstraße)- Die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) und die Zukunftsoffensive Überwald GmbH (ZKÜ) haben die Bewerbungsfrist für die 15. Runde des Gründungswettbewerbs im Rahmen der Gründungsoffensive Bergstraße verlängert. Der neue Anmeldeschluss ist am Montag, den 23. September 2024.

Bis dahin können sich junge Unternehmen, Gründerinnen, Gründer sowie Gründungswillige aus der Wirtschaftsregion Bergstraße noch mit ihren vielversprechenden Geschäftsideen am Wettbewerb beteiligen. Grund für die Verlängerung ist die aktuelle, allgemein herausfordernde Situation und die damit einhergehenden Belastungen auch für die jungen Unternehmen in der Region. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Wettbewerb ist auch in diesem Jahr in zwei Kategorien ausgelobt, zudem vergibt die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main einen Sonderpreis für besonders beispielgebende „Gründungen im Handwerk“, der mit 350 Euro oder einem Weiterbildungsgutschein bei der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main in Höhe von 1.500 Euro ausgelobt ist. Für die mit 2.000 Euro dotierte Kategorie „Beste Gründung inklusive Unternehmensnachfolge“ – präsentiert von der Sparkasse Starkenburg – sind Gründungsvorhaben und Unternehmensnachfolgen zugelassen, die maximal zwei Jahre vor dem Aufruf am 23. Mai 2024 (Gründungs-/Startdatum nach dem 22.5.2022) gegründet wurden. Teilnahmeberechtigt für die Kategorie „Zukunftsweisende junge Unternehmen“ sind selbständig Tätige oder Unternehmen, die maximal fünf Jahre vor dem oben genannten Stichtag gegründet beziehungsweise gestartet wurden. Auch dieser Preis ist mit 2.000 Euro dotiert. Für alle am Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen stellt der Sponsor microtech GmbH aus Fürth/Odenwald, außerdem für zwölf Monate ein Softwarepaket mit einem Gesamtwert von rund 1.200 Euro kostenfrei zur Verfügung. Ein weiterer Sonderpreis „Innovatives Startup“ ist mit 500 Euro dotiert, bei dem herausragende innovative Gründer und junge Startups zur Teilnahme aufgerufen sind. Sponsor ist die FunderNation GmbH aus Bensheim. Zusätzlich stellt das Unternehmen dem Preisträger oder der Preisträgerin die Teilnahme an der „Masterclass“ der FunderNation GmbH im Wert von über 1.000 Euro kostenfrei zur Verfügung.

Darüber hinaus erhält jedes am Wettbewerb teilnehmende Vorhaben beziehungsweise Unternehmen die Möglichkeit, einen Beitrag in unserer Social-Media-Reihe „Gründungen der Bergstraße – Spot on“ zu platzieren. Mit ihren Social-Media-Kanälen – unter anderem Facebook, Instagram und LinkedIn – erreicht die WFB regelmäßig mehrere hundert Interessentinnen und Interessenten aus der ganzen Region und rückt somit alle teilnehmenden Gründungsvorhaben oder Unternehmen ins Scheinwerferlicht.

Den Abschluss des Gründungswettbewerbs bildet auch dieses Jahr wieder die feierliche Preisverleihung, die am 3. Dezember 2024 in der Eventlocation Gossini in Heppenheim stattfindet.

Info: Die Teilnahme am Gründungswettbewerb ist komplett online möglich. Das Internetportal zur Teilnahme finden Sie unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de. Hier gibt es ebenso weitere Informationen über die Gründungsoffensive Bergstraße. Mit der Gründungsoffensive bringen die WFB und die ZKÜ jedes Jahr aufs Neue frischen Schwung ins Gründungsklima der Region.

