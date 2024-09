Heidelbergs Sperrgutteam: Unverzichtbare Helfer für eine saubere Stadt – Sommertour von Klimadezernent Schmidt-Lamontain

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer hier arbeitet, braucht viel Elan und Muskelkraft: Die Sperrgutmannschaft der städtischen Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten (ASZ) entsorgt in Heidelberg pro Tag rund 20 Tonnen Sperrgut. Zum Abschluss seiner Sommertour hat Umweltbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain am Montag, 9. September 2024, die ASZ-Mitarbeitenden bei ihrer Tour durch die Südstadt und Rohrbach tatkräftig unterstützt. Allein an diesem Tag standen 85 Abholungen auf dem Plan. Wie üblich startete die Gruppe mit ihren drei Fahrzeugen bereits um 6 Uhr auf dem Hof der ASZ in Kirchheim.

„Unsere Sperrgutmannschaft sorgt zuverlässig dafür, dass unsere Stadt sauber und lebenswert bleibt. Mein Dank gilt den Mitarbeitenden, die täglich mit viel Engagement und Kraft in Heidelberg im Einsatz sind. Damit bieten sie den Bürgerinnen und Bürgern einen praktischen und gefragten Entsorgungsservice und leisten gleichzeitig auch einen großen Beitrag zur einer fachgerechten und umweltschonenden Abfallentsorgung. Auch in Zukunft werden wir auf diesen Einsatz zählen, denn eine saubere Stadt erfordert nicht nur moderne Technik, sondern vor allem engagierte Menschen“, sagte Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

Sperrgutmannschaft entsorgt pro Jahr über 4.200 Tonnen Sperrgut an 175 Terminen

Die städtischen Mitarbeitenden sammeln jedes Jahr rund 4.200 Tonnen Sperrgut im Stadtgebiet an 175 Abholterminen ein. Das entspricht pro Termin 24 Tonnen. An einem Abholtermin erledigte die Sperrgutmannschaft im Jahr 2023 durchschnittlich 70 Abholungen, das bedeutet 12.260 Sperrgutabholungen im ganzen Jahr. Bis zu drei Kubikmeter je Haushalt laden sie bei jedem Termin in die Fahrzeuge. Das Team kommt dabei stets mit drei Fahrzeugen, jeweils für Metalle, Elektroschrott sowie Holz und sonstiges Sperrgut. Zu diesen Terminen kommen noch eigene Termine für die rund 300 Großwohnanlagen und wilde Müllablagerungen hinzu. Erschwert wird die kräftezehrende Arbeit oft dadurch, dass viele Haushalte ihre sperrigen Abfälle wild zusammengewürfelt oder gemischt bereitlegen. Zukünftig werden solche gemischten Ablagen deshalb nicht mehr mitgenommen.

Sperrgutabfuhr in Heidelberg ganz leicht online buchen

Sperrige Gegenstände können in Heidelberg ganz einfach über die Sperrgutabfuhr entsorgt werden. Für die Abholung ist eine Anmeldung zu den vorgegebenen Terminen erforderlich. Der jeweilige Termin kann ganz einfach und rund um die Uhr über das Sperrgutformular unter www.heidelberg.de/sperrgut angemeldet werden. Für Ausnahmefälle gibt es Anmeldekarten in den Bürgerämtern. Jeder Haushalt hat die Möglichkeit, zweimal im Jahr kostenfrei einen Sperrguttermin zu beantragen.

So wird Sperrgut richtig und einfach entsorgt

Das Sperrgut muss am Abfuhrtag bis 6 Uhr an einem für die städtischen Müllfahrzeuge gut anfahrbaren Platz bereitliegen. Am besten sollte es unmittelbar an der Grundstücksgrenze und gut sichtbar zu ebener Erde liegen. Bei allen Fragen und Unklarheiten stehen die Mitarbeitenden telefonisch unter 06221 58-29999 werktags von 8 bis 13 Uhr zur Verfügung.

• Grenzwerte beachten: Die Menge an Sperrgut darf bei jedem Termin nicht mehr als drei Kubikmeter betragen. Mengen, die darüber hinausgehen, werden nicht mitgenommen und müssen wieder zurückgeräumt oder kostenpflichtig auf Antrag nachgeholt werden. Die Sperrgutgegenstände dürfen maximal zwei Meter lang und 50 Kilogramm schwer sein. Wichtig ist auch, dass von den Gegenständen keine Verletzungsgefahr für die Mitarbeitenden (zum Beispiel durch hervorstehende Nägel) oder eine Gefahr der Fahrzeugbeschädigung ausgeht.

• Sperrgut nach Abfallgruppen trennen: Damit das Sperrgut abgeholt werden kann, muss es nach den einzelnen Abfallgruppen – Holz, Metall, Elektrogeräte, restliches Sperrgut – getrennt und geordnet bereitgelegt werden. Gemischte Sperrgutmengen werden ab 2025 aufgrund der neuen Abfallgesetzgebung nicht mehr mitgenommen.

• Sperrgut erst am Tag vor der Abholung bereitstellen: Sperrgut darf frühestens am Tag vor dem Abholtermin ab 18 Uhr bereitgestellt werden. Sperrgut, das zu früh bereitgestellt wird, wird als wilde Müllablagerung behandelt und ist eine Ordnungswidrigkeit. Außerdem stellen häufig die Nachbarn ihr Sperrgut mit dazu, so dass der Sperrgutberg wächst und die erlaubte Menge von drei Kubikmetern überschritten wird.

Vergessen, etwas zur Sperrgutabfuhr anzumelden?

Kein Problem: Ergänzungen zur bereits bestehenden Anmeldung können telefonisch unter der zentralen Hotline 06221 58-29999 durchgegeben werden. Bitte keine erneute Sperrgutanmeldung zusenden. Diese zählt dann nämlich als ein eigener Termin.

Weitere Informationen online unter www.heidelberg.de/sperrgut.