Bad Dürkheim – VIDEO NACHTRAG – Schwerer Unfall B271 bei Wachenheim

Bad Dürkheim – Wachenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits in einer Erstmeldung berichtet, kam es heute, 11.09.2024 gegen 12:00 Uhr zu einem schweren Unfall. Er ereignete sich auf der B271 kurz vor der Ausfahrt Wachenheim. Zum Unfallhergang zeichnet folgendes Bild, im Begegnungsverkehr touchierten ein Geldtransporten mit einem Renault Twingo der Infolge von der Straße abkam, sich überschlug und im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen kam.

Die Feuerwehr musste zwei verletzte Personen retten. Eine davon wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine weitere Person wurde vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden. Zur Unfallursache können ebenfalls noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer der Rettung der Personen und Bergung des Pkw’s sowie zur Unfallaufnahme war die B271 an der Unfallstelle in beide Fahrrichtungen gesperrt.

MRN-News wird nachberichten.