Rhein-Pfalz-Kreis – Schmuckschatullen in Limburgerhof gestohlen

Limburgerhof / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Während sich der 86-jährige Hauseigentümer vor seinem Haus zwecks Gartenarbeiten befand, drang eine unbekannte Täterschaft über den rückwärtigen Bereich eines Anwesens im Siebenbürgenweg in das Haus ein. Als der Eigentümer später das Schlafzimmer betrat konnte er feststellen, dass das zuvor geschlossene Fenster offenstand und zudem zwei Schmuckschatullen fehlten. In diesen Schatullen befanden sich mehrere Schmuckstücke aus Gold und Perlen in einem Gesamtwert in fünfstelliger Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

