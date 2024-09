Neustadt – Die Landesgartenschau 2027 Neustadt an der Weinstraße feiert Baubeginn mit After-Work- Event Ministerpräsident Alexander Schweitzer wird Bauphase eröffnen

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einer symbolischen Baumpflanzung zum Baubeginn der Landesgartenschau 2027 Neustadt an der Weinstraße am Montag, den 23. September 2024 um 15 Uhr geht das Großprojekt in die

nächste Phase. In den kommenden Monaten werden auf dem 25 Hektar großen Gelände die

Grundlagen für den neuen Landschaftspark geschaffen. Ministerpräsident Alexander Schweitzer

und die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt werden gemeinsam mit

Oberbürgermeister Marc Weigel, dem Planungsbüro Atelier Loidl und der Geschäftsführung der

LGS 2027 die Bauphase eröffnen. Im Anschluss startet um 16 Uhr ein After-Work-Event.

Die Landesgartenschau 2027 Neustadt an der Weinstraße hat das Potenzial, die Stadt zu

verändern: Ein ehemaliger Deponiehügel wird zum Aussichtspunkt. Bachläufe werden renaturiert

und wieder erlebbar. Mit den Neubachwiesen wird ein bislang vernachlässigter Naturraum

wiederentdeckt. Das erweiterte Wegenetz schafft neue Verbindungen. Und die angrenzenden

Stadtteile erhalten mit der neuen Sportlandschaft einen einzigartigen Ort des Miteinanders. Der

neue Landschaftspark ist 2027 dann der Ort der Landesgartenschau als großes Gartenfest von April

bis Oktober.

Nach den intensiven Planungsphasen startet nun der erste Bauabschnitt: Nachdem bis Ende des

Jahres die Reste von baulichen Anlagen auf dem Gelände entfernt werden, kann im ersten Quartal

2025 mit der Renaturierung des Speyerbachs und dem Bau des neuen Rad- und Fußwegs

begonnen werden. Alle Materialien, die im Zuge der Bauarbeiten anfallen, verbleiben auf dem

Gelände und werden nach Möglichkeit im Sinne der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft

weiterverwendet.

Die symbolische Baumpflanzung zum Baubeginn findet auf dem Gelände der zukünftigen

„Blumenhalle“ in der Adolf-Kolping-Straße 39 in Neustadt an der Weinstraße statt. Im Anschluss an den offiziellen Teil startet ab 16 Uhr ein After-Work-Event – wer also um 15 Uhr noch nicht dabei

sein konnte, kann am späteren Nachmittag mitfeiern. Auf dem Programm stehen musikalische

Unterhaltung mit der Marching Band „Brass2Go“, Kulinarisches aus dem Foodtruck und aktuelle

Infos zum Projekt Landesgartenschau. Außerdem wird erstmals das neue Erscheinungsbild der

Landesgartenschau 2027 vorgestellt. Interessierte können zudem den Deponiehügel erklimmen, wo

der Abend um 19 Uhr bei Sonnenuntergang mit einem Sundowner ausklingt (gutes Wetter ist dabei

allerdings Voraussetzung).

Baubeginn der Landesgartenschau 2027 Neustadt an der Weinstraße

Montag, 23. September 2024

Offizieller Teil: 15 Uhr

After-Work-Event: ab 16 Uhr

Auf dem Gelände der zukünftigen „Blumenhalle“, Adolf-Kolping-Straße 39

Quelle: Landesgartenschau 2027 Neustadt an der Weinstraße gGmbH