Mannheim – Oberliga Begegnung zwischen VfR – FSV Hollenbach findet in #Eppelheim statt – Rasenplatz im Rhein-Neckar-Stadion derzeit unbespielbar

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Hollenbach-Begegnung findet in Eppelheim statt – Rasenplatz des Rhein-Neckar-Stadions ist aufgrund eines Pilzbefalls vorerst unbespielbar

Am kommenden Freitagabend (19:00 Uhr) findet die Begegnung zwischen dem VfR Mannheim und dem FSV Hollenbach nicht wie geplant im heimischen Rhein-Neckar-Stadion statt, sondern wird stattdessen beim ASV Eppelheim ausgetragen (Hermann-Wittmann-Straße 2, 69214 Eppelheim). Der Grund für den neuen Spielort ist ein Pilzbefall des Rasenplatzes im Rhein-Neckar-Stadion. Der VfR Mannheim bedankt sich an dieser Stelle herzlich beim ASV Eppelheim für das Entgegenkommen. Derweilen arbeitet das Greenkeeper-Team des VfR Mannheim mit Hochdruck daran, den Pilzbefall in den Griff zu bekommen, um möglichst bald wieder die Heimspiele im Rhein-Neckar-Stadion austragen zu können.