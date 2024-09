Mannheim – Erfolgreiche Freibadsaison

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montag, den 09.09.2024 gegen 21:45, kam es im Bereich des Goerdelerplatzes in Ludwigshafen zu einem größeren Polizeieinsatz. Zuvor wurden mehrere Schüsse gemeldet und eine Personengruppe flüchtete zu Fuß in Richtung Leuschnerstraße. Durch die Schussgeräusche geriet eine 22-Jährige Passantin in Panik und verletzte sich bei der Flucht leicht am Fuß. ... Mehr lesen »