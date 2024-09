Mainz – Wer wird neuer CDU-General? Gordon Schnieder schlägt Johannes Steiniger (37) vor

MAINZ. Der Pfälzer Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger (37) soll neuer Generalsekretär der CDU in Rheinland-Pfalz werden. Der designierte Landesvorsitzende der Partei, Gordon Schnieder, präsentierte die Personalie am Dienstag der Öffentlichkeit. Beide stellen sich am 21. September beim Landesparteitag der CDU in Frankenthal zur Wahl. Schnieder lobte seinen Kollegen für „seine klaren Überzeugungen und seine besondere Fähigkeit, Politik verständlich und überzeugend zu vermitteln“. Als Generalsekretär müsse Steiniger künftig „mobilisieren, was geht“, so Schnieder. Das gemeinsame Ziel: die erfolgreichen Wahlen im Bund 2025 und im Land 2026.

Johannes Steiniger, direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Neustadt-Speyer, sei dafür genau der Richtige. „Bei Johannes Steiniger gibt es keine halben Sachen – nicht, so lange ich ihn kenne. Ich kann mich bei ihm auf 100 Prozent Einsatz verlassen.“ Und so steht Steiniger in den Startlöchern: „Wir werden als Team mit dem Startschuss beim Parteitag alles geben für eine erfolgreiche Kampagne“, gab Steiniger das oberste Ziel aus. Er würde als Generalsekretär Schnieders Nachfolger. Schnieder will beim Parteitag in zwei Wochen nun als Vorsitzender an die Spitze der Partei rücken.

Politik greifbar machen

Sollten die Delegierten auch Johannes Steiniger wählen, wird er die kommenden Wahlkämpfe führen. Dabei versteht er sich nicht nur als „General Attacke“: „Klar werden wir immer kritisch auf die Landesregierung schauen. Wir können aber in Zukunft vor allem unsere eigenen Themen und Konzepte noch besser setzen“, betonte Steiniger. „Wir müssen einerseits mehr Leute erreichen, wir müssen Politik aber heute auch ein Stück anders vermitteln.“ Die enorme Informationsflut, die Bedeutung von Algorithmen, Fake News und die gleichzeitig immer kürzere Aufmerksamkeit für Themen – das seien die Herausforderungen für alle, die Politik greifbar machen wollten. „Die CDU Rheinland-Pfalz hat zuletzt viel in eine moderne Parteiarbeit investiert, hier gilt es, auch weiterhin neue Wege zu beschreiten.“

“Eine starke und lebendige Basis ist Voraussetzung für unseren Erfolg”

Auch die Kommunikation in die Partei hinein sieht Steiniger als einen Schwerpunkt: „Wir haben so viel Expertise und Potenzial in den Reihen unserer Mitglieder, das will ich gerne heben. Ich sehe es zentrale Aufgabe des Generalsekretärs, die Partei wieder neu zu aktivieren und motivieren.“ Eine starke und lebendige Basis sei Voraussetzung für den Erfolg.

Als Themenschwerpunkte für die Politik der kommenden Monate haben sich Schnieder und Steiniger die Bereiche Migration, Bildung, Gesundheit und Wirtschaft ins Heft geschrieben. Gordon Schnieder: „Hier liegt in Rheinland-Pfalz ganz viel im Argen, das spüren die Menschen jeden Tag in ihrem Alltag. Wir wollen, dass sich endlich etwas ändert, unsere Vorschläge sind da.“ Als Bewerber um das Generalsekretärsamt ergänzte Johannes Steiniger: „Rheinland-Pfalz muss raus aus dem ewigen, allseits vorherrschenden Mittelmaß. Dafür treten wir an!“

Johannes Steiniger ist 37 Jahre alt, verheiratet und Vater einer kleinen Tochter. Er ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sein Beruf ist Gymnasiallehrer für Mathematik und Gemeinschaftskunde. Mehr Infos sowie weitere Pressefotos: www.johannes-steiniger.de

Lebenslauf von Johannes Steiniger MdB

• Geboren am 18. Juni 1987 in Bad Dürkheim

• Gymnasiallehrer für Mathematik und Gemeinschaftskunde;

verheiratet; ein Kind; römisch-katholisch

• seit 2013: Mitglied des Deutschen Bundestages; direkt gewählt im Wahlkreis Neustadt-

Speyer

Mitglied im Finanzausschuss und im Sportausschuss; stellvertretendes Mitglied im

Digitalausschuss; Mitglied Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“

• 1997 bis 2006: Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim; Abitur

• 2007 bis 2013: Studium für das Lehramt an Gymnasien in den Fächern Mathematik und

Politikwissenschaft an der Universität Mannheim; 2013: 1. Staatsexamen

• Referendariat am Rudi-Stephan-Gymnasium in Worms: 2016: 2. Staatsexamen

• Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung

• seit 2009: Mitglied im Stadtrat Bad Dürkheim

• seit 2016: Vorsitzender OMEGA Freundes- und Förderkreis e.V.

• seit 2019: Mitglied im Kreistag des Landkreises Bad Dürkheim

• seit 2019: Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Haardt

• seit 2020: Vorsitzender der Lebenshilfe Stiftung Bad Dürkheim

• seit 2003: Mitglied der CDU

• 2010 – 2018: Vorsitzender der Jungen Union Rheinland-Pfalz

• 2018 – 2022: Mitglied im Landesvorstand der CDU Rheinland-Pfalz

• seit 2022: Mitglied im Bundesvorstand der CDU Deutschlands

• seit 2022: Vorsitzender des Netzwerks Sport der CDU Deutschlands

Quelle CDU Rheinland-Pfalz