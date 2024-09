Ludwigshafen – Ruchheimer Kerwe vom 13. bis 17.September 2024

Ludwigshafen / Ruchheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 13. bis 17. September 2024 geht es wieder Rund in Ruchheim. Auf dem Schloßplatz vor dem Ruchheimer Schloss wird die traditionelle Kerwe gefeiert. Los geht es am Freitag, den 13.September mit den Turmbläsern, die die Kerwe feierlich um 18.00 Uhr einläuten. Danach gibt es ein zünftiges Schlachtfest zu dem der TV Ruchheim einlädt.

Weiter geht es am Samstag, den 14.September , für die Kleinen Besucher gibt es einen Kindernachmittag bevor um 16.00 Uhr die offizielle Eröffnung der Kerwe durch Ortsvorsteher Dennis Schmidt erfolgt.

Am Sonntag, den 15.September beginnt der Kerwebetrieb mit einem ökumenischen Kerwe-Gottesdienst, begleitet vom Posaunenchor.

Gefeiert wird in Ruchheim bis einschließlich Dienstag, den 17.September. Mit der traditionellen Kerwebeerdigung, die von den FC Schloßhoggern mit einem Trauermarsch über das Festgelände durchgeführt wird geht die Kerwe dann zu Ende.

Programm:



DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail