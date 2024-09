Heidelberg – Großes Familienfest zum Weltkindertag am 22. September auf der Neckarwiese – Spiel- und Mitmachangebot von 14 bis 18 Uhr – Kinderrechte im Fokus

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg feiert den 70. Weltkindertag: Am Sonntag, 22. September 2024, gibt es von 14 bis 18 Uhr wieder ein großes Spiel- und Mitmachfest für die ganze Familie auf der Neckarwiese. „Mit Kinderrechten in die Zukunft“ lautet das diesjährige Motto für den Weltkindertag. UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk fordern zum 70. Geburtstag des Weltkindertages, die Politik müsse ihre Prioritäten verstärkt auf Kinder ausrichten.

„Zum 70. Weltkindertag wollen wir den Blick verstärkt darauf lenken, dass Kinder unveräußerliche Rechte haben, insbesondere auf Schutz, auf bestmögliche Entwicklung oder auf Beteiligung in eigener Sache“, sagt Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg. Veranstalterin des Familienfests zum Weltkindertag ist die Stadt Heidelberg in Kooperation mit dem Kulturfenster e. V.

Seit vielen Jahren wird der Weltkindertag in Heidelberg mit einem Fest auf der Neckarwiese gefeiert. Alle Heidelberger Familien sind herzlich dazu eingeladen, gemeinsam Spaß zu haben, in Austausch miteinander und mit den Mitwirkenden zu kommen. Viele lokale Einrichtungen und Initiativen informieren über ihre Arbeit mit Kindern und haben sich auch in diesem Jahr attraktive Mitmachangebote überlegt. Besonderes Anliegen des Weltkindertages in diesem Jahr ist es, auf die Wahrung der Kinderrechte hinzuweisen. Bei einem Suchspiel können Kinder ab der ersten Klasse schauen, welche Kinderrechte bei den Mitmachangeboten zu finden sind und sich dort einen Stempel abholen. Ist die Stempelkarte voll, gibt es einen kleinen Preis.

Folgende Attraktionen werden auf der Neckarwiese angeboten:

• Von 14 bis 18 Uhr: Hufeisenwerfen, Türschilder basteln, eine Rollenrutsche, Drucken und Gestalten mit Ton, Mitmachzirkus, Buttongestaltung, als Kinderreporterinnen und -reporter unterwegs sein, Fahrradparcours, Kinderrechtequiz, Kronkorkenschleudern, Schreinerzelt, Riesenmikado, Spielmobil, Eltern-Kind-Quiz, Riesenseifenblase, Chillecke, Bogenschießen und Federball sowie viele weitere Sportangebote.

• Von 17 bis 18 Uhr lädt die Kinderliederband „Die vergessenen Turnbeutel“ aus Freiburg zum Mitmachen, Mitsingen und Mittanzen ein.

Mitwirkende beim Weltkindertag sind:

ADFC Rhein Neckar/Heidelberg – AG Verkehrspädagogik, AGFJ Rhein-Neckar, Amt für Stadtentwicklung und Statistik Abteilung Bürgerbeteiligung, Deutsch-amerikanisches Institut Heidelberg, Deutscher Kinderschutzbund e. V. Ortsverband Heidelberg, École française Pierre et Marie Curie, F+U Unternehmensgruppe F+U Rhein-Main-Neckar gGmbH, Haus der Jugend Heidelberg, Jugendhof Heidelberg, Jugendkunstschule Heidelberg-Bergstraße e. V., Jugendtreff Hasenleiser, Junges Theater (Theater und Orchester Heidelberg), Kinder- und Jugendzentrum Emmertsgrund, Kinder- und Jugendzirkus Peperoni e. V., Kulturfenster e. V., Nachbarschaftsbüro Westliches Bergheim, Offene Hilfen der Lebenshilfe Heidelberg e. V., päd-aktiv e. V., Pro Down

e. V., Sportkreis Heidelberg, Sozialistische Jugend Deutschlands – Die Falken, Stadt Heidelberg Kinder- und Jugendamt, terre des hommes AG Heidelberg, Unicef-Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.

Hintergrund: Der Weltkindertag wird heutzutage in mehr als 145 Ländern weltweit begangen. Am Weltkindertag erinnert UNICEF die Regierungen an ihre Pflicht, Kindern unabhängig von ihrer Herkunft ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.