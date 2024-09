Frauen-Pokal: Achtelfinals stehen, Sport-Lines auch zukünftig Namensgeber

Metropolregion Rhein-Neckar – Nach 10 Jahren verlängerten der bfv und Sport-Lines ihre Partnerschaft um zwei weitere Saison einschließlich der Spielzeit 2025/26. In der aktuellen Pokalsaison stehen die Achtelfinals auf dem

Programm, die bfv-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball Heike Himmelsbach Ihli und Sabrina

Lüders aus dem Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball am Freitag auslosten.

Bereits seit zehn Jahren machen Sport-Lines und der bfv gemeinsame Sache im Bereich

Frauen- und Mädchenfußball, denn seit der Saison 2014/15 wird der B- und C-Juniorinnen

Verbandspokal sowie der Verbandspokal der Frauen als Sport-Lines Pokal ausgetragen. Nun

wird der Vertrag um weitere zwei Jahre bis einschließlich der Saison 2025/26 verlängert.

„Wir freuen uns nach zehn gemeinsamen Jahren sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit dem

Badischen Fußballverband und sind uns sicher, auch zukünftig noch viele bfv-Vereine mit

unseren Produkten unterstützen zu können“, betont Ronny Maex, Geschäftsführer der Sport-

Lines GmbH. Mit der Vertragsverlängerung stellt Sport-Lines zusätzliche Preise in den drei

Wettbewerben zur Verfügung. Die erstplatzierten Teams bekommen jeweils 100 Liter

Markierungsfarbe, die zweitplatzierten und der Ausrichterverein jeweils 50 Liter.

Auch bfv-Präsident Ronny Zimmermann ist zufrieden: „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Sport-Lines

einen langjährigen Partner für den Fußball in Baden gefunden haben. In den letzten zehn

Jahren ist es uns gemeinsam gelungen, die Endspiele mit dem Sport-Lines Finaltag der Frauen

und Juniorinnen deutlich attraktiver zu gestalten, was ein wichtiges Puzzleteilchen in der

Förderung und Entwicklung des Frauenfußballs darstellt.“

Ebenjener Finaltag findet am 29. Mai 2025 (Christi Himmelfahrt) statt. Auf dem Weg dorthin

sind alle Partien der zweiten Runde mittlerweile gespielt, sodass bfv-Vizepräsidentin für Frauen-

und Mädchenfußball Heike Himmelsbach-Ihli gemeinsam mit Sabrina Lüders aus dem

Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball am vergangenen Freitag in der Halbzeitpause des

Verbandsliga-Eröffnungsspiels die Achtelfinalpaarungen losen konnten. Unter den Top 16

befinden sich acht Verbands- und fünf Landesligisten. Im Achtelfinale steigen nun auch die

beiden Oberligisten Mühlhausen und Neckarau sowie Titelverteidiger und Regionalligist KSC

ein.

Die Partien im Achtelfinale lauten wie folgt:

1. SG Auerbach vs. Heidelberger SC

2. Spvgg 06 Ketsch vs. FSV Büchenau

bfv-Pressemitteilung Nr. 78/2024

3. KIT Sport-Club vs. TSV Neckarau

4. FV Ettlingenweier vs. FC Wertheim-Eichel

5. ATSV Mutschelbach vs. Karlsruher SC

6. SpG Dittwar/Tauberbischofsheim vs. 1. FC Mühlhausen

7. FC Odenheim vs. TSC Amicitia Viernheim

8. SC Klinge Seckach vs. SSV Waghäusel

Der Standardtermin für die Austragung der Achtelfinals ist der 3. Oktober um 18:30 Uhr, das

Viertelfinale ist auf den 30. Oktober terminiert. Das Halbfinale steht dann erst im neuen

Kalenderjahr an, hierfür ist der 19./20.04.2025 vorgesehen. Alle Spiele und die zeitgenauen

Ansetzungen sind wie gewohnt auf www.fussball.de zu finden.

Foto: Auslosung Sport-Lines Pokal (Quelle: bfv)