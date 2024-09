Ludwigshafen – Einbrüche in Kleingartenanlagen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Sonntag auf Montag (08.09.2024 auf den 09.09.2024) kam es zu mehreren Einbrüchen in den Kleingartenanlagen in der Kopernikusstraße und im Waldemar-Frenzel-Weg. Hierbei wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt. Wer hat in der Nacht vom 08.09.2024 auf 09.09.2024 verdächtige Personen an den Örtlichkeiten wahrgenommen, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie unsere Tipps, um sich vor Diebstahl in Kleingartenanlagen zu schützen:

-Wählen Sie eine schwer überwindbare Umzäunung -Eine

Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder kann Diebe abschrecken

-Herumliegende Werkzeuge und Gartengeräte können als

Aufbruchswerkzeug dienen, halten Sie diese stets unter Verschluss

-Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände in Ihrem Kleingarten auf

-Verriegeln Sie immer Ihre Türen und Fenster -Verwenden Sie

Zylinderschlösser, Diskusschlösser mit einer sog. “Panzerüberfalle”

und Sicherheitsriegel

-Verstecken Sie Ihre Schlüssel niemals auf dem

Grundstück -Auch in Kleingartenanlagen ist es wichtig aufeinander zu

achten! Schließen Sie sich mit weiteren Pächterinnen und Pächtern

zusammen und vereinbaren Sie, dass regelmäßig jemand in der

Kleingartenanlage nach dem Rechten schaut

-Wenn Sie verdächtige Personen in der Anlage sehen, melden Sie diese sofort über den Notruf

110 bei der Polizei -Weitere Tipps zum Thema Einbruchschutz erhalten

Sie unter https://s.rlp.de/il0Hq

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz