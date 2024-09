Edesheim – Gefahrenstelle durch verlorene Maische

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte” fand am Sonntag, dem 8. September 2024, der 32. Tag des offenen Denkmals statt. Nachdem sich die Stadtentwässerung Mannheim zuletzt 2019 an dem Aktionstag beteiligt hatte, wurden in diesem Jahr wieder der Fremdeneinstieg in die Kanalisation und das Pumpwerk Ochsenpferch für die Öffentlichkeit zugänglich ... Mehr lesen »