Brühl – Richtfest an der Albert-Einstein-Straße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Montag, 09.09.2024, wird eine in Ludwigshafen wohnende 14-Jährige vermisst. Sie verließ am 07.09.2024 ihre Wohngruppe in Ludwigshafen – Maudach um das Wochenende bei einer Freundin in Lingenfeld zu verbringen. Laut Vereinbarung sollte sie bis 12:00 Uhr am Montag den 09.09.2024 wieder in die Wohngruppe zurückkehren, was diese jedoch nicht ... Mehr lesen »