Walldorf – Radfahrer übersieht Pkw und wird leicht verletzt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagvormittag um 10:30 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich zur Straße “Mittlerer Mainzerweg” ein Unfall zwischen einem 52-jährigen Radfahrer und einem Mercedes-Benz. Der Radfahrer befuhr mit seinem Rennrad den Fahrradweg entlang der Landebahn des Flugplatzes in Walldorf. An der Kreuzung zur Straße “Mittlerer Mainzerweg” übersah der 52-Jährige den von rechts kommenden Mercedes-Benz eines 48-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Hierdurch zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung seiner Verletzungen vor Ort lehnte der Mann jedoch ab. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

