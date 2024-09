Tanzreihe D-Dance mit einer Choreografie von Fran Diaz im Unterwegstheater Heidelberg gestartet (VIDEO) – Vielseitige Choreografien an sechs Wochenenden im September und Oktober

Videobericht:

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell läuft im Unterwegstheater Heidelberg die Reihe D-Dance. An insgesamt sechs Wochenenden im September und Oktober werden Choreografien und Tanzperformances internationaler Künstler und Künstlerinnen gezeigt, die in Deutschland produziert wurden.

D–Dance stehtdabei u.a. für Dynamik, Diversität, Differenz, Dialog, Deutschland, dreist, und direkt.

Den Anfang zur D-Dance-Reihe machte Fran Diaz mit seiner Choreografie Scheme, dass seine drei Tänzer und Tänzerinnen am Samstag und Sonntag den 7. und 8. September in der Hebelhalle performten.

Scheme zeigte schnelle Bewegungsabläufe von hohem Tempo. In rotierenden Formationen, zwischen mechanischer Beschleunigung und der Erschöpfung des Körpers, manifestierte sich der Wunsch nach Veränderung. Das Stück lebte von viel Dynamik und Interaktion und erhielt ordentlich Applaus von den Zuschauern.

In den kommenden Wochen finden dann die weiteren Veranstaltungen aus der Reihe D-Dance in der Hebelhalle des Unterwegstheaters statt. Dabei werden abwechslungsreiche Performances des Luca Seixas Ensemble aus Brasilien und Deutschland am 21. und 22. September, von HURyCAN aus Spanien am 28. und 29. September, der Company Idem aus der Schweiz am 5. und 6. Oktober, Tumbleweed aus Belgien am 12. und 13. Oktober und der lil’luke Dance Company aus Deutschland am 26. und 27. Oktober gezeigt.

Weitere Infos zu den kommenden Veranstaltungen und Tickets sind über die Website unterwegstheater.de erhältlich.