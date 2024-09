St. Leon-Rot – BAB 6 – Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag verschaffte sich eine bislang noch unbekannte Täterschaft im Zeitraum von 02:45 Uhr bis 10:00 Uhr Zutritt in ein Wohnanwesen der Steinsbergstraße und entwendete daraus Bargeld, diversen Schmuck und eine Spielekonsole. Zudem machte sich die unbekannte Täterschaft an einer Torte zu schaffen, die in einem Kühlschrank verstaut war. Anschließend konnte diese unerkannt ... Mehr lesen »