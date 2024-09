Speyer – Speyer mit perfektem Saisonabschluss

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Männer des JSV Speyer haben sich mit einem haushohen Sieg aus der diesjährigen Bundesligasaison verabschiedet. Beim 11:3 gegen den BC Karlsruhe feierte die Mannschaft von Teamchef Michael Görgen-Sprau am abschließenden Kampftag den höchsten Erfolg der Saison. Wie bereits vor einer Woche gegen Offenbach stellten die Gastgeber die Weichen bereits frühzeitig auf Sieg: Andreas Benkert, Philip Müller, Mahomed Khakimov, Felix Bächle und Irakli Kupatadze sorgten mit vorzeitigen Siegen für eine vorentscheidende 5:0-Führung, ehe Viktor Driller seinen Kampf knapp abgeben musste. David Riedl stellte mit einem weiteren Ippon-Sieg den 6:1-Halbzeitstand her. Vier Wechsel in der Aufstellung taten der Speyerer Dominanz keinen Abbruch – auch im zweiten Durchgang waren die Gastgeber klar im Vorteil. Müller und Kupatadze fuhren jeweils ihren zweiten Sieg ein. Patrick Schmidt, Till Braunbach und der nach seiner letzte Woche erlittenen Verletzung wiedergenesene Franz Haettich kamen im zweiten Durchgang zum Einsatz und punkteten. Yves Touma musste seinen Kampf knapp abgeben nach einem spannenden, fast sechsminütigen Duell, und Viktor Driller unterlag erneut dem Karlsruher Igor Vracar. So stand am Ende das Endergebnis von 11:3 auf der Anzeigentafel. Dementsprechend zufrieden war der Speyerer Teamchef: „Wir haben alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben.

Wir haben den Kampf von Anfang an dominiert. Besonders hat mich gefreut, dass wir in den letzten beiden Kämpfen mit drei von vier Punkten durch Till Braunbach und Felix Bächle die Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm so stark dominiert haben mit zwei jungen Kämpfern, und außerdem muss man immer wieder betonen, wie außergewöhnlich es ist, mit was für einer Zuverlässigkeit Philip Müller als ‚Alleinunterhalter‘ in der Klasse bis 73 Kilogramm Kampftag für Kampftag seine Punkte holt.“In der Endabrechnung steht für die Speyerer Platz vier zu Buche, punktgleich mit dem Drittplatzierten, dem JC Leipzig, der am Samstag im direkten Duell um den Einzug in die Finalrunde der TSG Backnang unterlag. So hat sich rückblickend die einzige Saisonniederlage der Speyerer gegen Backnang – als dem JSV vier wichtige Kämpfer verletzungsbedingt fehlten – als entscheidend in der Frage der Finalrundenqualifikation erwiesen.



Der JSV rückt also immer näher an das Ziel heran, einen der ersten beiden Tabellenplätze zu belegen und erstmals das Ticket für das „Final Four“ der Top-Teams aus den Bundesligen Nord und Süd zu lösen. Noch fehlt ein kleines Bisschen, aber der Optimismus wächst, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es klappt. „Ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr wieder mit im Rennen um die Finalrunde sein werden. Nach aktuellen Stand bleiben alle Kämpfer uns erhalten, und wir freuen uns jetzt schon auf die neue Runde“, so Michael Görgen-Sprau.