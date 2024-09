Speyer – Bauernmarkt und verkaufsoffener Sonntag – Verkehrslenkung am 14. und 15. September

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich des Bauernmarktes am Samstag, 14. September und Sonntag, 15. September 2024 sowie dem verkaufsoffenen Sonntag am 15. September 2024 ist die Maximilianstraße zwischen Domplatz und Heydenreichstraße an beiden Tagen für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Weiterhin wird die Buslinie 561 an beiden Tagen umgeleitet. Hierzu bittet die Stadtverwaltung die Aushänge des Busunternehmens zu beachten. Ersatzhaltestellen werden in der Ludwigstraße ausgewiesen. Der Taxenstand in der Maximilianstraße / Höhe Galeria Kaufhof kann während der Veranstaltung weiterhin angefahren werden, wobei die Anfahrt ausschließlich über den Postplatz erfolgt.

Anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags sind grundsätzlich keine weiteren Verkehrsbeschränkungen für den Individualverkehr vorgesehen. Allerdings ist für den Fall, dass das Verkehrsaufkommen im Bereich des Domplatzes an diesem Tag das vertretbare Maß übersteigt, eine Teilsperrung des Domplatzes erforderlich. Die Zufahrt zu den Gaststätten Domnapf und Domhof bliebe in diesem Fall gewährleistet. Der übrige Verkehr würde über die Kleine Pfaffengasse umgeleitet. Um ein zu hohes Verkaufsaufkommen zu vermeiden, bittet die Stadtverwaltung die Besuchenden, möglichst mit dem ÖPNV anzureisen.