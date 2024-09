Neustadt an der Weinstraße – Kindertheater im Hambacher Schloss – Sonntag, 22. September 2024, 11 Uhr „Du groß, und ich klein“ Eine Geschichte über die Freundschaft

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich des Bauernmarktes am Samstag, 14. September und Sonntag, 15. September 2024 sowie dem verkaufsoffenen Sonntag am 15. September 2024 ist die Maximilianstraße zwischen Domplatz und Heydenreichstraße an beiden Tagen für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Weiterhin wird die Buslinie 561 an beiden Tagen umgeleitet. Hierzu bittet die Stadtverwaltung die Aushänge des Busunternehmens zu beachten. ... Mehr lesen »