Mannheim – rnv-Angebot zum Wurstmarkt 2024

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch in diesem Jahr bereitet sich die rnv wieder umfassend auf das größte Weinfest der Welt, den Wurstmarkt in Bad Dürkheim, vor. Schon seit mehr als 100 Jahren fahren die Besucherinnen und Besucher mit der RHB, wie diese seinerzeit hieß, „hie un widda häm”. Die rnv befördert an neun Wurstmarkttagen rund 100.000 Menschen auf der Strecke der Rhein-Haardt Bahn mit der Linie 4/4A. Für den Service und die Sicherheit zum Wurstmarkt setzt die rnv in diesem Jahr insgesamt 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Diese sorgen am Rande und im Hintergrund für einen geregelten Betriebsablauf und bei der Fahrgastunterstützung. Während an einem normalen Samstag 33 Bahnen je Richtung auf der Strecke verkehren, sind es am Wurstmarktsamstag rund 95 Fahrten. Außerdem werden zur Kapazitätserhöhung überwiegend längere Stadtbahnen eingesetzt. Die rnv setzt insgesamt 17 Fahrzeuge zur Sicherung des 10-Minuten-Taktes ein und weitere vier Fahrzeuge zur Abfederung beim Abtransport.

Das Fahrtangebot im Überblick:

Freitag (6. und 13. September) sowie Samstag (7. und 14. September)

An den beiden Freitagen und Samstagen des Wurstmarkts verkehren die Bahnen zwischen 16:30 Uhr und 00:00 Uhr im 10-Minuten-Takt. Die anschließenden, regulären Spätfahrten von Mannheim/Ludwigshafen kommend finden wie gewohnt statt. In Fahrtrichtung Ludwigshafen und Mannheim fahren die Bahnen an diesen Tagen und Nächten aber noch bis etwa 03:00 Uhr ebenfalls alle 10 Minuten – und dann noch bis etwa 05:00 Uhr alle 30 Minuten. Zudem gilt auch an den Samstagen ab 09:30 Uhr ein 20-Minuten-Takt.

Sonntag (8. und 15. September)

Die Bahnen fahren zwischen 09:30 Uhr und 23:30 Uhr im 20-Minuten-Takt zwischen Bad Dürkheim und Mannheim/Ludwigshafen. Die letzten Rückfahrten in Richtung Mannheim und Ludwigshafen erfolgen um 00:09 Uhr, um 00:39 Uhr sowie um 01:39 Uhr.

Montag (9. Und 16. September) sowie Dienstag (10. September)

Die Bahnen fahren von 17:30 Uhr bis 23:00 Uhr alle 10 Minuten nach Bad Dürkheim, danach noch die regulären Spätfahrten. Die letzten Rückfahrten in Richtung Mannheim und Ludwigshafen erfolgen um 00:09 Uhr, um 00:39 Uhr sowie um 01:39 Uhr.

