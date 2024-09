Mannheim – FDP fordert sichere Schulwege zum Schulstart

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(pm FDP Gemeinderatsfraktion Mannheim) -Zum Schulanfang fordert die FDP/MfM-Fraktion mehr Anstrengungen, um die Mannheimer Schulwege sicherer zu machen. „Gerade jetzt, wo tausende Erstklässler sich zum ersten Mal auf den Weg zu ihren Schulen machen, muss die Stadt alles tun, um für sichere Schulwege zu sorgen. Wir setzen uns für eine breite, öffentlichkeitswirksame Kampagne ein, die alle Verkehrsteilnehmer daran erinnert, im Straßenverkehr aktuell besonders umsichtig zu sein. Eltern sollten ihre Kinder ohne Sorge morgens in die Schule schicken können. Indem sie den Schulweg selbst meistern, gewinnen Kinder an Selbstvertrauen und lernen sukzessive sich im sich öffentlichen Raum selbstständig fortzubewegen. Auch unter gesundheitlichen Aspekten ist es in unser aller Interesse, Kindern die Möglichkeit zu geben, zu Fuß und mit dem Rad sicher zur Schule zu kommen, denn nach den Ergebnissen von Studien der WHO bewegen sich viele unserer Kinder zu wenig “, so Kathrin Kölbl, bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion.

Aktuell beteiligt sich die Stadt Mannheim bereits an der Aktion „Sicherer Schulweg“ des Landes mit Kontrollen und Geschwindigkeitsmessungen im Umfeld von Schulen. Dazu Kathrin Kölbl: „Das Engagement des städtischen Ordnungsdienstes begrüße ich ausdrücklich, aber gerade zum Schulbeginn brauchen wir ein gemeinsames Commitment aller Verkehrsteilnehmer, auf unsere Kinder im Straßenverkehr ganz besonders zu achten und sie dabei zu unterstützen sich zurechtzufinden. Straßenquerungen in der Nähe von Schulen sind eine besondere Gefahrenquelle, hier plädieren wir für gut sichtbare Hinweistafeln und Geschwindigkeitsanzeigetafeln. Kein Auto- oder Fahrradfahrer gefährdet gezielt Kinder, es sind Unübersichtlichkeit und daraus resultierend Unaufmerksamkeit, gegen die wir aktiv vorgehen müssen, um die Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr zu erhöhen.“

