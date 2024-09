Mannheim – Erfreulich: Ausbildungsjahr im Handwerk startet mit deutlichem Plus in der Region

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm Handwerkskammer Mannheim=) – Eine positive Bilanz zieht die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zum Start des neuen Ausbildungsjahres am 1. September: Mit Stand 31.08.2024 waren 1.412 Neuverträge in der Lehrlingsrolle registriert – ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt. Die Zahl werde sich bis zum Jahresende erfahrungsgemäß noch regulieren, heißt es aus der Kammer, jedoch sei eine positive Entwicklung zu erwarten. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Claudia Orth, Leiterin des Geschäftsbereichs Berufsbildung. „Ich rechne mit einem positiven Jahresergebnis im einstelligen Bereich.“

Mit dem deutlichen Plus liegt die Region im Landesvergleich an der Spitzenposition. In Baden-Württemberg gesamt wurde zum 31. August ein Plus von 1,5 Prozent an neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen gegenüber dem Vorjahr registriert. 16.546 Azubis haben demzufolge ihre Ausbildung im Handwerk in diesen Tagen landesweit angetreten.

Besonders erfreulich ist in der Kammerregion die Entwicklung im Neckar-Odenwald-Kreis mit einem Zuwachs um 38 Prozent. Der Rhein-Neckar-Kreis legte um 24 Prozent, der Stadtkreis Heidelberg um 22 Prozent und der Stadtkreis Mannheim um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Einen deutlichen Anstieg gab es bei der Entwicklung im Bereich Metall / Elektro, wobei das Plus an neuen Azubis bei den Kfz-Mechatronikern am deutlichsten auffällt. Auch die Ausbildung zum Elektroniker Energie und Gebäudetechnik war im Vergleich zum Vorjahr deutlich stärker nachgefragt. Ebenfalls im Aufwind ist im Kammergebiet der Bereich Gesundheit / Körperpflege, wobei vor allem die Ausbildung zum Augenoptiker im Jahresvergleich hinzugewann.

Sorgenkind bleiben die Lebensmittel-Handwerke mit den Berufen Bäcker, Konditor und Fleischer. Hier ist das Interesse an einer Ausbildung weiterhin recht verhalten.

„Wir freuen uns sehr über jeden einzelnen Auszubildenden in unserem Kammergebiet und heißen alle neuen Lehrlinge ganz herzlich willkommen“, sagt Klaus Hofmann, Präsident der Handwerkskammer. Der Zuwachs zum Ausbildungsstart 2024 sei ein willkommenes Signal. Dennoch seien weiterhin Lehrstellen in der Region zum jetzigen Zeitpunkt noch unbesetzt. „Bewerbungen lohnen sich deshalb nach wie vor“, ermuntert der Präsident noch Unentschlossene. „Das Handwerk bietet in unterschiedlichsten Bereichen vielversprechende Karrieremöglichkeiten.“

Unterstützung bei der Berufsorientierung bietet das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de. Informationen auch auf der Website zur regionalen Ausbildungsinitiative der Handwerkskammer auf www.handwerk-das-isses.de.