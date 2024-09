Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Ausbildungschancen auf der Sprungbrett-Messe

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sparkasse Vorderpfalz wird auch dieses Jahr auf der Sprungbrett-Messe in der Friedrich-Ebert-Halle vertreten sein, um Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Einblick in Ausbildung, Studium und Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten. Die Messe findet am 27. und 28. September statt.

Vielfältige Ausbildungs- und Studienplätze

Die Sparkasse Vorderpfalz bietet jährlich bis zu 25 Ausbildungsplätze für Bankkaufleute (Vollzeit oder Teilzeit) mit optionaler Zusatzqualifikation Allfinanz sowie Studienplätze für Bachelor of Arts BWL Bank / BWL Finanzdienstleistung. Die Bewerber erhalten dabei einen umfassenden Einblick in verschiedene bankfachliche Kompetenzen wie Vermögensbildung, Vorsorge, Kreditgeschäft, Bau- und Unternehmensfinanzierung.

Praxisorientierte Ausbildung bei der Sparkasse Vorderpfalz

Tanja Schulz, Ausbildungsleiterin der Sparkasse Vorderpfalz, betont die Bedeutung von Digitalisierung und mobilem Banking für das moderne Arbeitsumfeld in der Kundenberatung und somit auch für die Ausbildung. Neben digitalen Kompetenzen stehen bei der Ausbildung auch Beratungs- und kommunikative Fähigkeiten im Fokus. Die Übernahmechancen nach der Ausbildung bei der Sparkasse Vorderpfalz sind hoch. Tanja Schulz erklärt: “Unsere Ausbildung ist praxisnah und kundenorientiert. Wir vermitteln nicht nur bankfachliche Kompetenzen, sondern legen auch großen Wert auf persönliche Fähigkeiten wie Freundlichkeit, Engagement und Kundenorientierung.”

Abitur nicht zwingend erforderlich

Anders als bei vielen anderen Unternehmen ist das Abitur bei der Sparkasse Vorderpfalz keine Voraussetzung für eine Ausbildung als Bankkaufmann oder Bankkauffrau. Auch Bewerber mit einem mittleren Bildungsabschluss, einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Ausbildungs- oder Studienabbrecher haben gute Chancen, angenommen zu werden. Entscheidend sind hohe Motivation und Persönlichkeit. Schulz betont: “Wir bewerten nicht ausschließlich schulische Leistungen, sondern legen großen Wert auf Motivation und Persönlichkeit. Eine offene, kommunikative Art und ein freundliches Auftreten sind uns sehr wichtig, da es letztendlich darum geht, unseren Kunden eine vertrauensvolle Beratung zu bieten.”

Persönliche Beratung auf der Sprungbrett-Messe

Besucher der Sprungbrett-Messe haben am Stand der Sparkasse Vorderpfalz die Möglichkeit, persönlich mit Auszubildenden und Ausbildern zu sprechen und einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Ausbildungsberufe zu erhalten. Fragen rund um die Ausbildungsmöglichkeiten werden aus erster Hand beantwortet. Zusätzliche Informationen und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung finden Interessierte auf der Website der Sparkasse Vorderpfalz unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/ausbildung.

Bildunterschrift:

Tanja Schulz, Ausbildungsleiterin der Sparkasse Vorderpfalz, lädt Interessierte ein, sich auf der Sprungbrett-Messe über die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor über 190 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von 1.005.096,05 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 960 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.