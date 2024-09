Ludwigshafen – Gelenkersatz an Hüfte und Knie – Infoveranstaltung in der BG Klinik

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Über die Arthrose an Hüfte und Knie und die Möglichkeiten der Behandlung informieren am Dienstag, den 10. September 2024 um 17.00 Uhr Experten der BG Klinik Ludwigshafen. Die Informationsveranstaltung wendet sich an Betroffene mit Gelenkverschleiß in Hüfte und Knie und an medizinisch Interessierte.

Wenn die Gelenke in Hüfte und Knie von Verschleiß betroffen sind, sind Schmerzen und eingeschränkte Beweglichkeit häufig die Folge. Eine mögliche Therapie bei Gelenkverschleiß, also Arthrose in Hüfte und Knie, ist der Einsatz eines künstlichen Gelenks.

Die BG Klinik Ludwigshafen lädt Betroffene und medizinisch Interessierte zur Informationsveranstaltung „Künstliches Knie- und Hüftgelenk – neue Wege” ein. Welche Möglichkeiten bietet die operative Therapie bei Gelenkverschleiß? Wann muss bei Arthrose überhaupt operiert werden? Dabei stellen die Referenten auch das Roboterarm-assistierte Operationsverfahren vor. Ein weiterer Teil der Informationsveranstaltung befasst sich mit den therapeutischen Maßnahmen nach der Operation: Welche Möglichkeiten der Rehabilitation gibt es, wie ist das Leben mit dem Kunstgelenk, wie bleibe ich fit und beweglich? Im Anschluss an die Vorträge haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, bei einem kleinen Imbiss Fragen zu stellen und sich mit den Experten über Behandlungsverfahren auszutauschen. Die Veranstaltung wendet sich an Patienten mit Arthrose, für die der Gelenkersatz eine mögliche Therapie darstellen kann, sowie an medizinisch Interessierte. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Voranmeldung nicht erforderlich.

Veranstaltungsdetails

Patienten-Informationsveranstaltung:

Künstliches Knie- und Hüftgelenk – Neue Wege

Dienstag, 10. September 2024

17:00 – 18:30 Uhr

BG Klinik Ludwigshafen, Hörsaal

Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es auch online unter https://www.bg-kliniken.de/klinik-ludwigshafen/oggersheimer-gesundheitstag-endoprothetik/

Quelle-BG Klinik Ludwigshafen