Landau – Vitalität des Landauer Stadtzentrums – Frequenzmessung macht Wirksamkeit städtischer Maßnahmen sichtbar…

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Oktober 2023 läuft die Frequenzmessung in der Landauer Innenstadt. Seitdem werden die Passantinnen und Passanten in der oberen Marktstraße und in der Kronstraße automatisch gezählt. Beim Runden Tisch Innenstadt hat die städtische Wirtschaftsförderung (Wifö) jetzt allen interessierten Innenstadtakteurinnen und -akteuren erste Ergebnisse dieser Messungen präsentiert: So meldet der Frequenzmesser in der Kronstraße bis jetzt 3,1 Millionen Besucherinnen und Besucher im Jahr 2024 – macht durchschnittlich rund 12.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag. Für die Marktstraße stehen rund 2,5 Millionen Besucherinnen und Besucher bis heute bzw. durchschnittlich rund 10.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag zu Buche.

„Noch liegen uns aufgrund der Laufzeit natürlich noch keine Jahresvergleichswerte vor“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Aber schon jetzt können wir sagen, dass vor allem Aktionen und Veranstaltungen unsere Innenstadt beleben und damit für Einzelhandel und Gastronomie mehr potenzielle Kundinnen und Kunden in die Stadt bringen. Mit unseren zusätzlichen Angeboten wie etwa Zauberhaftes Landau Late, Night Shopping oder auch dem Wochenmarkt rund um den Luitpold versuchen wir diesen Effekt zu verstärken.“ Auffallende Spitzen sind etwa beim Landauer Sommer, dem Kindertag oder dem Verkaufsoffenen Sonntag mit Deutsch-Französischem Bauernmarkt zu beobachten. Richtig spannend würden die Zahlen dann ab Oktober, betont der Oberbürgermeister. „Ab dann können wir vergleichen, ob die Maßnahmen, die wir seit dem vergangenen Jahr zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt ergriffen haben, schon einen in Besuchszahlen messbaren Unterschied machen.“

Die Wifö und das Büro für Tourismus werten alle Daten genau aus und lassen sie in die weiteren Planungen für das Stadtmarketing mit einfließen. Die Messung läuft insgesamt 18 Monate lang und wird durch das Landesförderprogramm „Innenstadt-Impulse“ finanziert. Wer sich für die Daten interessiert und „spitzeln“ möchte, kann das nach kurzer Registrierung auf der Plattform www.hystreet.com tun. Hier sind die Frequenzen von 110 Städten abruf- und vergleichbar. Die Besuchszahlen werden rund um die Uhr stundengenau und unter Angabe der Wetterbedingungen ausgespielt. Das macht auch einen Vergleich einzelner Wochentage, zwischen den Jahreszeiten oder im Tagesverlauf möglich.

Quelle: Stadt Landau