Landau – Nach 39 Jahren im Schuldienst ist Schluss – Schulleiterin der Realschule plus Annweiler am Trifels verabschiedet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ingrid Baumgartner-Schmitt, langjährige Schulleiterin der Realschule plus in Annweiler am Trifels, ist zum Ende des vergangenen Schuljahrs aus dem Schuldienst ausgeschieden. Baumgartner-Schmitt wurde von der Schulgemeinschaft, Landrat Dietmar Seefeldt, Markus Heid als Vertreter der Schulabteilung und weiteren Gästen verabschiedet. Der Kreischef bedankte sich bei Baumgartner-Schmitt für ihren unermüdlichen Einsatz für die Schule. „Sie waren stets eine Vorreiterin in der Schul- und Personalentwicklung, trugen unter anderem dazu bei, dass die Duale Oberschule in Rheinland-Pfalz ein Erfolg wurde – mit großem Geschick fürs Netzwerken und viel Durchhaltevermögen“, so Landrat Seefeldt. „In der Realschule und heutigen Realschule plus in Annweiler haben Sie bleibende Akzente gesetzt“, bescheinigte ihr der Landrat. Sie habe nicht nur Schülerinnen und Schüler im Blick gehabt, sondern auch die Eltern über die Schulelternbeiräte, mit denen sie vertrauensvoll zusammengearbeitet habe. Seefeldt bedankte sich herzlich bei Baumgartner-Schmitt für die stets gute Zusammenarbeit mit dem Schulträger.



Nach dem Abitur in Alzey und dem Physik- und Chemiestudium auf Lehramt in Mainz stand Baumgartner-Schmitt seit 1985 im Schuldienst, zunächst an der Realschule Annweiler am Trifels. Dort brachte sie sich ein als Fachbereichsleitung für die Naturwissenschaften, Ausbildungsleitung, Klassenleitung, Fachbereichsleitung Informatik, Drogenberatungslehrerin und in Sachen Austausch mit Dänemark. 1996 wurde Baumgartner-Schmitt dann Leiterin der Geschäftsstelle des angehenden Landesmodellversuchs „Duale Oberschule“. Nicht lange darauf wurde sie Stellvertretende Schulleiterin der Dualen Oberschule in Landau, einer von drei Modellschulen der ersten Generation. 2000 wurde Baumgartner-Schmitt Vorsitzende des Schulleitungsverbandes Rheinland-Pfalz, dessen Vorstandsmitglied sie zuvor schon einige Jahre gewesen war.



Nach ihrer zwischenzeitlichen Tätigkeit als Referentin im Pädagogischen Landesinstitut in Speyer zog es Baumgartner-Schmitt wieder zurück in den Schuldienst und den Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. So wechselte sie 2014 wieder nach Annweiler am Trifels, zur dortigen Realschule plus. Dabei war es ihr nach eigenen Angaben wichtig, mit den Schulleitungen der anderen Schularten in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels zusammenzuarbeiten, denn nur so sei eine sinnvolle regionale Bildungsentwicklung möglich, so die Pädagogin. Die zunächst kommissarische Leitung der Schule übernimmt ihr bisheriger Stellvertreter Steffen Vey.

