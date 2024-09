Hockenheim – Verkehrsführung während GLÜCKSGEFÜHLE

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 12. bis 15. September 2024 geht das Glücksgefühle Festival in die zweite Runde und kehrt nach einem großartigen Start im vergangenen Jahr an den Hockenheimring zurück. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich nicht nur auf Künstlerinnen und Künstler aus den Genres Pop, Rock, Hip Hop und EDM freuen, sondern auch auf die zahlreichen Attraktionen auf dem Festivalgelände. Um die An- und Abreise der Festivalbesucher so reibungslos wie möglich zu koordinieren, gilt es einige Dinge zu beachten.

Einbahnstraßenregelungen:

Einbahnstraßenregelungen für den Anreiseverkehr sind vorerst nicht vorgesehen, können jedoch, je nach Beurteilung er aktuellen Verkehrslage, kurzfristig eingerichtet werden. Für die Abfahrtsphase am Freitag, den 13. September, wird ab 22:30 Uhr Eine Einbahnstraßenregelung auf der L723 zwischen Hockenheim und Walldorf eingerichtet. Freitag, den 13. September, und Samstag, den 14. September, gelten ab 21:00 Uhr Einbahnstraßenregelungen in der Reilinger Straße vom Kreisverkehr Hubäckerring bis L723, der Nordanbindung von der Schwetzinger Straße/Ernst-Brauch-Straße bis zur B39 sowie an der Nordumgehung von der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße bis zum Kreisverkehr Schwetzinger Straße.

Straßensperrungen:

Von Freitag, den 13. September, ab 10:00 Uhr, bis Sonntag, den 15. September, 6:00 Uhr wird die Nordumgehung Hockenheim zwischen der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße/Hardtstraße und der Schwetzinger Straße für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt. Die Durchfahrt ist nur für Festivalbesucher möglich, die den Parkplatz P2 anfahren, oder sich von diesem auf den Heimweg machen. Im gleichen Zeitraum wird die Verbindungsstraße „Am Friedhof“ zwischen der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße und der Heidelberger Straße ebenfalls für den Verkehr gesperrt. Ausgenommen sind Anwohner, Berechtigte vom oder zum Motodrom, Friedhofsbesucher sowie der Besucherverkehr zum P 1.

Beschränkte Einfahrt in die Innenstadt

Wie bei vergangenen Veranstaltungen, wird es zum Schutz der Anwohner wieder Kontrollstellen an verschiedenen Punkten geben. Am Freitag, den 13. September, ist die Zufahrt zur Hockenheimer Innenstadt von voraussichtlich 10:00 bis 18:00 Uhr sowie am Samstag, den 14. September, von 10:00 bis 15:00 Uhr daher nur eingeschränkt möglich, heißt nur für Berechtigte und Anwohner.

Haltverbote und Parkregelungen

Auf der westlichen Seite der Waldstraße, zwischen Heidelberger Straße und der Continentalstraße, herrscht von Freitag, den 13. September bis Montag, den 16. September ein Haltverbot. Auch auf dem Bahnhofs-Parkplatz stehen nur eingeschränkt Parkplätze zur Verfügung. Für die Besucherinnen und Besucher werden folgende Park- und Campingplätze geöffnet: P1, P2, P6, P8, P9, C3, C5, C5 Zusatz, C6, C9 sowie die Park- und Campingplätze auf der Strecke.

Shuttle/Taxi/ÖPNV:

Um die Transportmöglichkeiten für die Besucherinnen und Besucher zu verbessern, wird ein Shuttlebus-Verkehr zwischen dem P8 und P2 angeboten. Zudem werden an der Continentalstraße (westlich der Waldstraße, gegenüber der Bushaltestelle), der Altriper Straße (Parkbuchten) sowie am Bahnhof Taxistandorte eingerichtet. Darüber hinaus wird auch ein sogenannter Kiss & Ride-Parkplatz am Bahnhofsparkplatz eingerichtet.

Weitere Infos zur Veranstaltung auf der Homepage des Hockenheimrings: https://www.hockenheimring.de/events/weitere-events/gluecksgefuehle-festival-2/