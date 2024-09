Heidelberger Freiwilligentage 2024: Vom 21. bis 30. September mithelfen und gemeinnützige Projekte umsetzen Neuer Rekord: In Heidelberg stehen 52 Projekte zur Auswahl! Helferinnen und Helfer gesucht!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der 9. Freiwilligentag findet ab Samstag, 21. September 2024, in Heidelberg und der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar statt. Neu ist, dass der bewährte Freiwilligentag auf einen Aktionszeitraum von zehn Tagen bis zum 30. September ausgedehnt wurde. Die diesjährigen Freiwilligentage in Heidelberg verzeichnen mit über 50 Angeboten eine Rekordzahl an Projekten und eine noch nie dagewesene Vielfalt. Die meisten Anbieter suchen noch engagierte Helferinnen und Helfer, die an den Freiwilligentagen zum Gelingen ihres Projektes beitragen. Freiwillige haben die Gelegenheit, sich aktiv einzubringen, neue Erfahrungen zu sammeln und unterschiedliche Projektanbietende auf vielfältige Weise kennenzulernen. Mitmachangebote reichen von der Verschönerung sozialer Einrichtungen, Herbstputz und der Reinigung des Waldes über Gartenarbeit und Handwerkarbeiten in Kitas, in einem Museum oder in einer Begegnungsstätte bis hin zum Basteln von Lehrmaterialien für Schülerinnen und Schüler sowie Musizieren für ältere Menschen. Auch Kuchenspenden sind gefragt. Zudem werden Projekte zum Thema Inklusion angeboten.

Gemeinnützige Vereine und Initiativen haben in Heidelberg bislang 52 Projekte angemeldet – ein neuer Rekordwert. Zwölf interessante Projekte finden direkt am Eröffnungstag der Aktionswoche, am Samstag, 21. September, statt. Die weiteren 40 Projekte werden im verbleibenden Aktionszeitraum bis 30. September angeboten. Das ermöglicht interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine größere Flexibilität und auch die Vielfalt der Projekte ist groß. Zur besseren Übersicht gibt es auf der Webseite www.engagiert-in-heidelberg.de/freiwilligentag eine Liste der Heidelberger Projekte mit Verlinkung auf die offizielle Aktionsseite www.wir-schaffen-was.de. Wer mithelfen möchte, meldet sich dort bei seinem Lieblingsprojekt an. Kurzfristig Entschlossene können bei vielen Angeboten auch noch am jeweiligen Aktionstag mitanpacken.

„Heidelberg beteiligt sich zum neunten Mal am Freiwilligentag – wir sind seit dem ersten Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar im Jahr 2008 mit dabei“, sagt Samira Schork von der städtischen Koordinierungsstelle Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander: „Über die Jahre wurden an dem Aktionstag mithilfe von mehreren tausend Helferinnen und Helfern hunderte Projekte erfolgreich umgesetzt. Mit der Ausdehnung auf eine Aktionswoche gibt es nun noch mehr Möglichkeiten, sich zu beteiligen – speziell für Schulen und Organisationen.“

„Für uns als FreiwilligenAgentur sind die Freiwilligentage immer ein besonderes Highlight, um die Vielfalt freiwilligen, ehrenamtlichen Engagements besonders in Heidelberg, aber auch in der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar sichtbar zu machen“, ergänzt Jana Peeters von der FreiwilligenAgentur Heidelberg: „Wir sind begeistert, wie viele Heidelberger Organisationen sich auch in diesem Jahr wieder kreative, spannende, inklusive, große und kleine Projekte haben einfallen lassen, um Interessierten einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren und einen Einstieg in ein Engagement zu ermöglichen. Unser Motto, ,engagieren leicht gemacht‘ passt perfekt zur Premiere einer ganzen Freiwilligentags-Woche, die ein Engagement für jede und jeden nochmal mehr ermöglicht, als ein einzelner Tag.“

In Heidelberg werden die Freiwilligentage der MRN wie auch bereits in der Vergangenheit mit großem Elan und viel Erfahrung von der städtischen Koordinierungsstelle Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander und der FreiwilligenAgentur Heidelberg mitorganisiert und begleitet.

Beide Stellen stehen bei Fragen den gemeinnützigen Einrichtungen, aber auch interessierten und engagierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung:

• FreiwilligenAgentur Heidelberg, E-Mail info@freiwilligenagentur-heidelberg.de, freiwilligenagentur-heidelberg.de.

• Koordinierungsstelle Bürgerengagement und Gesellschaftliches Miteinander im Referat des Oberbürgermeisters der Stadt Heidelberg, buergerengagement@heidelberg.de, www.heidelberg.de/buergerengagement.

Die Liste der Heidelberger Projekte ist online zu finden unter www.engagiert-in-heidelberg.de/freiwilligentag.