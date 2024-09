Germersheim – Gemeinsame Pflanzaktion: Obstbäume für das Ahrtal

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die immensen Schäden in Folge der Flutkatastrophe im Ahrtal sind heute – drei Jahre später – immer noch sichtbar. Das gilt auch für die Pflanzenwelt. Damit sich zum Beispiel Obstbaumalleen und zwei größere Streuobstwiesen wieder, wie vor der Flut, ins Landschaftsbild einfügen und Mensch und Tier Früchte bieten, werden Vertretungen der Südpfälzer Obst- und Gartenbauvereine mit Unterstützung von Landrat Dietmar Seefeldt (Kreis Südliche Weinstraße), Dr. Fritz Brechtel (Kreis Germersheim) und Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler Ende Oktober für eine Baumpflanzaktion ins Ahrtal reisen. 300 neue Obstbäume werden sie – gemeinsam mit rund 100 freiwilligen Helferinnen und Helfern der Obst- und Gartenbauvereine sowie aus der dortigen Bevölkerung – in der Verbandsgemeinde Adenau und in der Stadt Sinzig pflanzen. Schirmherr der Aktion ist Staatssekretär Andy Becht.

„Die Menschen im Ahrtal tun alles, um ihre Region wieder lebenswert zu machen. Viele Menschen haben jedoch noch immer mit den Folgen der Katastrophe zu kämpfen – psychisch oder weil zum Beispiel das eigene Haus noch nicht wieder aufgebaut ist. Da mögen ein paar gepflanzte Bäume klein wirken. Doch wir betrachten die Pflanzaktion als Geste für unsere Freundinnen und Freunde im Ahrtal, als Zeichen dafür, dass wir sie nicht vergessen. Die neuen Obstbäume sind gleichzeitig Symbol der Hoffnung und des Aufbaus“, so die Landräte Dietmar Seefeldt (Kreis Südliche Weinstraße), Dr. Fritz Brechtel (Kreis Germersheim) und Landaus Oberbürgermeister Dr. Dominik Geißler. Bereits unmittelbar nach der Flut hatten die beiden Landkreise und die Stadt gemeinsam mit der Sparkasse Südpfalz die Spendenaktion „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ ins Leben gerufen, bei der die stolze Summe von rund 630.000 Euro zusammengekommen ist.

Für die Pflanzaktion konnten Tobias Gärtner, Geschäftsführer des Kreis Verbandes der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Germersheim, und die Erste Vorsitzende Agnes Weisheit in den vergangenen 2,5 Jahren einige private und institutionelle Spenderinnen und Spender sowie Sponsoren finden. Bäume, Pflanzmaterialien wie Baumpfähle, Anbindgarn, Boden Verbesserer, Verbissschutz et cetera sind bereits finanziert; es fehlen jedoch noch 18.000 Euro für die anstehenden jährlichen Pflegemaßnahmen. „Für eine nachhaltige Obstbaumpflanzung ist die anschließende Pflege besonders wichtig, diese wollen wir für die ersten fünf Jahre finanziell abdecken“, so Agnes Weisheit.

Der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine bittet deshalb um Spenden unter dem Stichwort „Spende Ahrtalpflanzaktion 2024“ an die Sparkasse Südpfalz, IBAN DE70 5485 0010 0000 0060 80, unter der Nennung des vollständigen Namens und der Angabe der Adresse der Spenderin oder des Spenders. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt.

