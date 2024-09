Frankenthal – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein – Beleidigung gegen Polizeibeamte

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 09.09.2024, gegen 00:50 Uhr, kam es auf der B9 in Fahrtrichtung Worms, Höhe Frankenthal Mörsch, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein Hyundai i10 mit den Schutzplanken der B9. Durch Polizeikräfte konnten vor Ort zwei männliche Personen im Alter von 18 und 26 Jahren angetroffen werden. Sowohl bei dem 26-Jährigen, als auch bei dem 18-Jährigen konnten im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme alkohol- und drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Zudem sind beide Personen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da vor Ort nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wer das Auto zum Unfallzeitpunkt führte, wurde beiden Personen eine Blutprobe entnommen. Sowohl der 18-Jährige, als auch der 26-Jährige Beschuldigte wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Der verunfallte Hyundai erlitt einen Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 12.000EUR geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Da der 26-Jährige die Polizeikräfte im Rahmen des Einsatzes zudem beleidigte und bedrohte wurden gegen diesen weitere Strafverfahren eingeleitet. Die B9 war während der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.