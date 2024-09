Frankenthal – Einbrüche in Kleingartenanlage

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 08.09.2024, gegen 11:00 Uhr, wurde die Polizei über einen Einbruch in der Kleingartenanlage in der Sauweide in Frankenthal informiert. Vor Ort konnten durch die Polizeikräfte bislang insgesamt fünf beschädigte Parzellen festgestellt werden. Die Ermittlungen zur Gesamtschadenshöhe, einem genauen Tatzeitraum, sowie dem Diebesgut dauern zur Zeit noch an. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

