Eberbach – Einbruch in Tabakladen – Zeugen gesucht!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagmorgen gegen 3 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Tabakwarenladen in der Bahnhofstraße und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine unbestimmte Menge an Zigaretten. Der Unbekannte warf die Schaufensterscheibe des Ladens mit einem Schirmständer aus Beton ein und gelangte so in das Innere. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Mann bei der Tatausführung und verständigte die Einsatzkräfte.

Sie beschrieb den Täter wie folgt: grauer Pullover, schmale Statur, kurze Haare Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang dem Mann die Flucht. Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.