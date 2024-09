Böhl-Iggelheim – Kanaldeckel ausgehoben

Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter hoben am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr im Bereich “Am Schwarzweiher 3” zwei Kanaldeckel am Fahrbahnrand heraus und legten sie in einem angrenzenden Gebüsch ab, wo sie wieder aufgefunden wurden. Im Anschluss konnten diese auch wiedereingesetzt werden. Geschädigte dieses gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr oder mögliche Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de oder persönlich) zu melden.

