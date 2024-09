Mannheim – 11. Ausgabe des engelhorn sports Frauenlauf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. 1.956 Sportlerinnen gingen heute am frühen Abend des 7. September beim 11. engelhorn sports Frauenlauf Mannheim an den Start. Dabei verwandelten sich der Start- und Zielbereich am Hans-Reschke-Ufer erneut zu dem wohl stimmungsvollsten Sportgelände „Monnems”. Pünktlich um 17:00 Uhr erfolgte der Startschuss und die Läuferinnen begaben sich auf die einsteigerfreundliche 5,5 km Laufstrecke durch den Luisenpark und entlang des Neckars. Mit einem zweiten Startschuss wurden fünf Minuten später die Walkerinnen auf die Strecke geschickt. Ob als Familie, Freundinnen oder Nachbarinnen – die Teilnehmerinnen traten gemeinsam an, um sich mit geballter Frauenpower gegenseitig zu motivieren. Im Ziel wurden die Reserven mit Bitburger 0,0% und Obst von Kaufland wieder aufgefüllt.

„Es ist jedes Mal faszinierend, wenn sich Frauen aus allen Lebensbereichen und unabhängig ihres Alters zusammentun und mit ihrer Energie und ihrem Teamgeist die Strecke bewältigen und zusammen feiern können. Man merkt den Zusammenhalt nicht nur während des Laufs, sondern auch in der Art, wie sie einander unterstützen und motivieren. Diese Verbindung der Teilnehmerinnen macht den Frauenlauf zu einem unvergesslichen Erlebnis, bei dem jede Einzelne ihren eigenen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg leistet”, erklärt Anton Wolf, Geschäftsführer der ausrichtenden Agentur n plus sport.

Die vielfältige After-Run-Party fand natürlich wieder auf dem Gelände des TSV Mannheim von 1846 e.V. statt und Ben Salzner moderierte den Abend mit der Siegerehrung als krönenden Abschluss auf der großen Bühne. Dabei wurden die schnellsten Läuferinnen bis 39 Jahre und ab 40 Jahren, die schnellsten 2er-Teams, die schnellsten Familienteams, die größten Gruppen und natürlich die kreativsten Outfits geehrt. Verschiedenste Cateringstände sorgen für den kulinarischen Touch und sowohl DJane Katja Woll als auch Live-Band „Project xXx” heizten den Mädels auf der Tanzfläche ordentlich ein. „Der engelhorn sports Frauenlauf Mannheim ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch eine Plattform, um Vielfalt und Stärke von Frauen zu feiern”, so Carla Singelmann, Projektmanagerin Marketing.

Bereits zwei Stunden vor dem Start brachten sich einige Läufereinnen mit einer Yoga-Session auf Betriebstemperatur. Eine professionelle Trainerin des TSV von 1846, ließ die Sportlerinnen die Alltagssorgen vergessen und sorgte für die passende Stimmung um den Abend zu genießen. Das Fraunzimmer Mannheim gestaltete am Nachmittag zahlreiche Workshops rund um die Themen Kommunikation mit Kindern, Entspannung und Mamafitness. Wer sich seine Kräfte aufsparen wollte, konnte sich mit zahlreichen anderen Mitmachaktionen der Sponsorenstände den Nachmittag verschönern.

Das Wochenblatt sicherte sich den Titel als größtes Team mit 43 Läuferinnen. Dicht dahinter platzierte sich das Team „Nicht schnell – aber schön” mit 41 Teilnehmerinnen, und die TSG Seckenheim sicherte sich mit 35 Teilnehmerinnen den dritten Platz auf dem Podium. Mit der unglaublichen Zeit von 00:41:52 gewannen die MTG Mannheim 1 Mädels Jasmin Volz und Katja Coneus die Wertung des schnellsten 2er Teams. In der Familienwertung siegten Mutter Sarah Campbell und Tochter Elli Campbell in einer zeit von 00:51:03. Emebet Yihune entschied in nur 00:19:08 die Wertung der schnellsten Läuferin bis 39 Jahre für sich. Sibille Abel konnte sich gegen einige starke Läuferinnen in einer Zeit von 00:21:04 durchsetzten und den Titel „schnellste Läuferin ab 40 Jahren” holen.

Renate Eckardt bekam als älteste Teilnehmerin mit 80 Jahren eine kleine Aufmerksamkeit für ihre bemerkenswerte Leistung.

Zusätzlich laufen die virtuellen Teilnehmerinnen noch bis Sonntag, 8. September auf ihren persönlichen Lieblingsstrecken und werden in einer digitalen Siegerehrung über die sozialen Medien prämiert.

Ein großer Dank geht neben den zahlreichen Teilnehmerinnen auch an die Stadt Mannheim sowie an alle langährigen und neuen Partner, die das Event mit Begeisterung unterstützen. Ein Teil der Teilnahmegebühren ist wie jedes Jahr getreu dem Motto Laufend Gutes tun an den Helferverein TSV Mannheim von 1846 e.V. sowie den offiziellen Charity-Partner Plan International Deutschland e.V. gespendet worden.

