Ludwigshafen – ERSTMELDUNG – Brand in Kleingartenanlage Maudacher Straße

Gommersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Sachschaden in der Höhe von mehreren tausenden Euro und ein verletzter Sozius waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Nachmittag des 07.09.2024 zwischen einem PKW und einem Motorrad. Gegen 16:30 Uhr befuhr die 43-jährige Kraftfahrzeugführerin die Bahnhofstraße in Gommersheim in Richtung Böbingen. Zeitgleich befuhr der 48-jährige Motorradfahrer mit seinem 21-jährigen Sozius die ... Mehr lesen »