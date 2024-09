Westheim – Valentino Catalano möchte auf dem Sachsenring den Titel holen

Westheim / Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar / Chemnitz . Der Westheimer Autorennfahrer Valentino Catalano startet jetzt am Wochenende (7. und 8.9) mit seinem Teamkollegen Markus Pommer (Untereisesheim) beim Finale im Prototype Cup Germany auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal in der Nähe von Chemnitz. Vor den beiden Rennen haben Catalano und Pommer (165 Punkte) vom Gebhardt-Team nur noch neun Zähler Rückstand auf die Tabellenführer Torsten Kratz (Mönchengladbach) und Danny Soufi (USA) mit 174 Punkten. Die zwei Rennen werden am Samstag und Sonntag um jeweils 15.15 Uhr gestartet und finden im Rahmenprogramm der DTM statt.

Der erst 18-jährige Valentino Catalano freut sich auf das Finale : „Ich bin selbst noch nicht auf dem Sachsenring gefahren, ich war bisher nur als Zuschauer beim Motorrad-WM Lauf dort. Aber ich habe im Simulator geübt und viele Runden virtuell gedreht. Wenn wir zweimal gewinnen, dann haben wir den Titel !“

Seinen Vornamen verdankt Catalano dem neunfachen Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi. Der italienische Publikumsliebling hat auf dem Sachsenring fünf WM-Rennen gewonnen, vielleicht ist dies ein gutes Omen für Valentino Catalano.



Bei der der vorletzten Veranstaltung auf dem Nürburgring startete das Duo vom Gebhardt-Team jeweils vom vierten Startplatz in die zwei Rennen. Beim ersten Lauf am Samstag belegten Catalano und Pommer den vierten Platz im Rennen und verpassten nach 38 Runden nur um 0,842 Sekunden das Podium. Im zweiten Rennen am Sonntagmorgen verbesserten sich Catalano und Pommer im Duqueine-Rennwagen auf den zweiten Rang und hatten nach 37 Runden einen Rückstand von 18,229 Sekunden auf die Gewinner Ralf Schumacher mit seinem Sohn David. Das Vater/Sohn-Duo hatte die Bestzeiten im Training erzielt und auch den ersten Lauf souverän gewonnen. Da die Schumacher‘s als Gaststarter ins Rennen gingen wurden Catalano/Pommer am Samstag als Dritte und am Sonntag dann als Sieger mit der vollen Punktzahl gewertet.

Nach 10 von 12 Rennen liegen Catalano und Pommer (165 Punkte) nur noch neun Zähler hinter den Tabellenführer Torsten Kratz (Mönchengladbach) und Danny Soufi (USA) mit 174 Punkten. Das Finale findet am 7.-8. September auf dem Sachsenring in der Nähe von Chemnitz statt.

Nach den Rennen freute sich der 18-jährige Catalano „Ich konnte im zweiten Lauf in der letzten Runde noch dem Esten Rammo am Ende der Zielgeraden überholen und damit haben wir uns die volle Punktzahl gesichert. Wir haben uns eine gute Basis für das Finale geschaffen, es ist jetzt alles offen im Titelkampf. Nach den Rennen haben wir mit dem Team noch etwas gefeiert.“

Text von Michael Sonnick

Foto 1 : Valentino Catalano aus Westheim hat beim Finale auf dem Sachsenring noch Titelchancen (Foto Michael Sonnick)

Foto 2 : Valentino Catalano mit Teamchef Fritz Gebhardt und Teamkollege Markus Pommer (Foto Michael Sonnick)