Weinheim – Apfelernte für Weinheims Kinder Landerlebnis Weinheim veranstaltete am 31.08. in dem Weinheimer Gewann Hammelsbrunnen die Apfelernte mit anschließendem Keltern auf dem Apfelhof Schulz.

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Vormittag des vergangenen Samstags hatten sich gut 30 Kinder am Hammelsbrunnen

eingefunden um mit BegleiterInnen von Landerlebnis Weinheim auf ein Obstbaumstück

von Landerlebnis Weinheim zu laufen und um dort Äpfel zu lesen, pflücken und vom Baum

zu schütteln. Dort angekommen, machten sich die Kinder im Alter von 3-12 Jahren

sogleich an die Arbeit. Dr. Arnulf Tröscher, 1. Vorsitzender des Vereins wartete dort schon

mit Kisten und Anhänger für den Transport der Früchte.

Welcher Apfel ist gut und darf in die Kiste und welcher doch ein bisschen zu sehr von

Maden bewohnt. Nachdem vom Boden ganz schnell alle Äpfel aufgelesen waren, mussten

Leitern her um den Bäumen noch den letzten Apfel zu entreißen und wo man nicht

hinkam, wurde geschüttelt. So kamen rund 100 kg Mostäpfel zumeist alter Sorten

zusammen. Die Kinder hätten noch weiter gepflückt und gesammelt, doch es gab schnell

keine Äpfel mehr. So setzten sich die Kinder mit Begleitung in Richtung Apfelhof Schulz in

Bewegung.

Dort hatte Sven Stein vom Apfelhof Schulz schon alles vorbereitet, um frischen Most aus

den Äpfeln zu keltern aber auch der Kartoffeldämpfer war schon auf Betriebstemperatur.

Hier konnten die Kinder alle Arbeitsschritte vom Apfel zum Saft miterleben: Zunächst

wurden die Äpfel gewaschen, danach ging es in den Muser der mit ordentlich Lärm eine

herrliche „Apfelpampe“ herstellte. Danach kam die „Apfelpampe“ in die Kelter, die endlich

den ersehnten Saft ausspuckte. Die Kinder konnten gar nicht genug bekommen von dem

frischen Apfelmost, der, da es noch recht früh für die Apfelernte war, ordentlich Säure

enthielt, was der Beliebtheit aber keinen Abbruch tat.

Und es gab noch mehr zu probieren, es standen Schnitze von 10 Apfelsorten bereit, um

den Kindern zu zeigen welche Geschmacksvielfalt Äpfel entfalten. So konnte sich jedes

Kind seine Lieblingssorte herausschmecken. Aber nicht genug damit, dazu wurden auch

noch heiße Kartoffeln aus dem original Wurstkessel vom Apfelhof Schulz in rauen Mengen

verzehrt.

Hinterher waren sich alle einig: wir sind nicht mehr durstig oder hungrig – das könnte man

doch wirklich öfter machen!

Hintergrund der Apfel-Aktion von Landerlebnis Weinheim ist, den Kindern den Wert von

Landschaft und Bodens zu vermitteln. Denn wo sonst sollten in Weinheim die großen,

landschaftsprägenden Obstbäume wachsen, die heute schon viele Kinder nur noch aus

Bilderbüchern kennen.

Im Dateianhang Fotos der Aktion. Diese Fotos dürfen alle veröffentlicht werden, eine

Einverständniserklärung für abgebildete Kinder liegt Landerlebnis Weinheim vor.

Bei Veröffentlichung bitte Ersteller der Fotos nennen: Roland Robra

Bei Rückfragen zu Text und Bild: r.robra@online.de

Quelle: Landerlebnis Weinheim e.V.