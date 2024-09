Speyer – Faire Interkulturelle Wochen vom 12. September bis 3. Oktober in Speyer – Offizielle Eröffnung am 15. September

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Eröffnungsfeier der Fairen Interkulturellen Wochen 2024 in Speyer findet am Sonntag, 15. September 2024 um 11.30 Uhr statt. Bürgermeisterin Monika Kabs wird die Aktionstage mit kulturellem Rahmenprogramm sowie die Ausstellung „Kunst trotz(t) Ausgrenzung” vom Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz in der Städtischen Galerie, Kulturhof Flachsgasse, offiziell eröffnen.

Auch in diesem Jahr darf sich auf ein buntes, kostenfreies Veranstaltungsprogramm vom 12. September bis 3. Oktober 2024 gefreut werden, das die Vielfalt der Kulturen in Speyer aufzeigt und damit den interkulturellen Dialog fördert.

Faire Woche – Speyer fairwandeln

Von A wie Ausstellung bis Z wie Zukunftswerkstatt: Kennzeichnend für die Faire Woche, die größte Aktionswoche des fairen Handels in Deutschland ist die große Vielfalt an Veranstaltungen. Es handelt sich um niedrigschwellige Mitmachangebote, die alle Menschen dazu einladen, den Fairen Handel kennenzulernen und mehr darüber zu erfahren. Im Zentrum der Fairen Woche 2024 steht wie im letzten Jahr mit dem Motto „Fair. Und kein Grad mehr!” die Forderung nach mehr Klimagerechtigkeit. Als Fairtrade-Stadt unterstützt Speyer den Fairen Handel und damit das Ziel 12 der Agenda 2030: „Verantwortungsvoller Konsum”. Die lokale Umsetzung der Ziele wird durch die Arbeit der Steuerungsgruppe „Speyer fairwandeln” unterstützt.

Interkulturelle Woche

Die Interkulturelle Woche wird in Speyer seit Jahren von Speyerer Vereinen und Institutionen gestaltet. In den Bereichen Musik, Theater, Kunst gestaltet. In den Bereichen Musik, Theater, Kunst, Kultur und Sport bietet sie Events unter dem Motto „Neue Räume” an vielen Orten der Stadt.

Die Stadt Speyer dankt allen Beteiligten für ihr großes Engagement.

Alle Informationen zum Programm, den Veranstaltenden sowie den beteiligten Akteur*innen können dem Programm-Flyer zu den Fairen interkulturellen Wochen 2024 entnommen werden, der unter www.speyer.de/de/familie-und-soziales/ehrenamt/speyer-fairwandeln/faire-interkulturelle-wochen-2024 zum Download zur Verfügung steht.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer