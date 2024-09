Mannheim – Mit Schlagstock und Messer attackiert

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Ein 24-Jähriger aus Mannheim wurde am frühen Samstagmorgen gegen 01.35 Uhr in der Jungbuschstraße Opfer eines körperlichen Angriffs. Zwei bislang unbekannte Täter traktierten den Mann mit einem Schlagstock und einem Messer. Er erlitt hierbei Platzwunden am Kopf und im Gesicht und Stichverletzungen am Gesäß und musste zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Der Geschädigte konnte bislang noch nicht zur Tat vernommen werden. Es gibt daher auch noch keine Informationen zum möglichen Motiv der Täter. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

