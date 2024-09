Ludwigshafen – Das 20. Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein 2024 endet am Sonntag mit einem neuen Besucherrekord

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.19 Tage gehen zu Ende, in denen die Menschen das Kino feierten, sich von den Geschichten auf großer Leinwand in Kinozelten überraschen ließen und anschließend über das Erlebte im privaten Kreis oder bei den Filmgesprächen miteinander diskutierten.

Bevor allerdings der letzte Vorhang der Jubiläumsausgabe 2024 fällt, stehen noch zwei Höhepunkte auf dem Programm: Heute Abend wird der „Filmkunstpreis” der Jury für den „Besten deutschen Film oder Fernsehfilm” des Wettbewerbs, die „Beste Regie” und das „Beste Drehbuch” sowie der „Rheingold Publikumspreis” verliehen. Morgen, Sonntag, den 08. September 2024 zeichnet die Kinderfilmjury den besten Kinderfilm des Programms mit dem „Goldenen Nils” in Kooperation mit der Rheinpfalz aus.

„Das 20. Festival des deutschen Films von Ludwigshafen am Rhein war – sozusagen passend zum Jubiläum – die bisher erfolgreichste Ausgabe aller Zeiten. Und das zum einen deshalb, weil die Menschen in und um die Zelte auf der Parkinsel sich nicht nur wie immer gefreut haben, hier zu sein, sondern vielleicht noch ein bisschen mehr wie sonst, nicht zuletzt deshalb, weil das Wetter so prächtig war und damit der Lebensfreude freien Lauf ließ”, so Festivalintendant Dr. Michael Kötz.

Die Gesamtzahl der Besucherinnen und Besucher beim 20. Festival des deutschen Films 2024 beträgt etwas über 125.000

Waren es 2023 über 100.000 Besucher, so geht die Jubiläumsausgabe 2024 mit einem neuen Besucherrekord zu Ende: Fast 123.000 Tickets wurden verkauft. Hinzu kommen in diesem Jahr 2.500 Ehrengäste aus der Stadt und der Region, über 350 Schauspieler*innen, Regisseur*innen, Autor*innen, Produzent*innen, Redakteur*innen und knapp 100 Vertreter*innen der Presse. „Die Gesamtzahl der Besucherinnen und Besucher beim 20. Festival des deutschen Films 2024 beträgt etwas über 125.000. Damit sind wir erneut und mit noch größerem Abstand zu allen anderen Filmfestivals hier in Ludwigshafen das nach der Berlinale zweitgrößte Filmfestival Deutschlands!”, so Festivalintendant Dr. Michael Kötz.

Bei den sommerlichen Temperaturen verwundert es nicht, dass das Freiluft-Kino dieses Jahr sehr gut besucht war. Auch die internationale Programmschiene „Gastbeitrag” weckte mit etwa 30.000 verkauften Tickets großes Interesse. Und das Kinderfilmfest mit seinem 7 Filmen erfreute sich mit über 5.000 Besucher*innen wieder großer Beliebtheit.

Auch in ihrem 20. Jahr bleibt die Pfälzer Weißweinschorle das beliebteste Getränk, 30.000 Dubbe-Gläser (0,5 Liter) wurden in den 19 Tagen verkauft, dicht gefolgt von lokalem Kellerbier und Wasser. Sieben Tonnen Kartoffel-Wedges und 13.500 Flammkuchen gingen im Jubiläumsjahr über den Tresen – auch ein neuer Rekord!

48-mal empfingen Programmchefin Daniela Kötz und Festivalintendant Dr. Michael Kötz die Stars auf dem „Roten Teppich”. Der Andrang war so groß, dass die Limousinen Mühe hatten, auf der Park-Promenade an den vielen Menschen vorbeizukommen. Nicht selten dauerten die Autogrammstunden mehr als eine Stunde, denn sehr viele Festivalbesucher*innen wollten ein Autogramm oder – noch viel mehr – ein Selfie mit ihren Leinwandhelden und -heldinnen auf der Parkinsel.

87 Filmgespräche organisierte das Festival, um nach der Vorführung mit dem Kreativen und dem Publikum den Austausch zu suchen. Auch hier war der Andrang in den zwei Gesprächszelten groß – über 17.000 Besucher*innen nahmen teil – und oft wurde bis spät in die Nacht diskutiert.

Auf dem „Roten Teppich” und zu den Filmgesprächen waren u.a. auf der Parkinsel:

Die Regisseure Rainer Kaufmann, Natja Brunckhorst, Tobias Baumann, Marc Brummund, Matthias X. Oberg, Richard Huber, Georg Maas, Christina Ebelt, Christopher Doll, Wolfgang Grooss, Suki M. Roessel, Nana Neul, Martin Eigler, Mark Schlichter, Veit Helmer, Till Endemann, Markus O. Rosenmüller, Christian Klandt, Judith Kennel, Lars Kraume, Johanna Moder, Thomas Arslan, Miriam Bliese, Markus Herling, Christina Ebelt, Lars-Gunnar Lotz, Felix Stienz, Rupert Henning, Angelina Maccarone, Winfried Oelsner, Ben von Grafenstein, Joachim A. Lang, Leis Bagdach, Laurens Peról und Nicole Wegmann.

Ferner zu Gast waren die Schauspieler*innen Meret Becker, Luise Landau, Ulrich Tukur, Cornelius Obanya, Ralf Harster, Gerd Lohmeyer, Marius Ahrendt, Emma Bading, Vanessa Loibl, Bruno Eyron, Edin Hasanovic, Friederike Becht, Kim Riedle, Barbara Prakopenka, Christian Redl, Robin Sondermann, Svenja Jung, Max Hubacher, Peter Kurth, Katharina Böhm, Hanna Plaß, Lennox Luis Seigerschmid, Safinaz Sattar, Husam Chadat, Hansjörg Thurn, Hayal Kaya, Carl-Christian Demke, Leonard Kunz, Rieke Eckermann, Veronica Lucchesi, Roland Wolf, Florian Lukas, Mišel Matičević, Annette Frier, Claudia Rieschel, Bibiana Beglau, Niels Bormann, Lisa Bitter, Sandra Borgmann, Davina Chanel Fox, Johannes Scheidweiler, Carmen-Maja Antoni, Julia Koschitz, Mara Romei, Bernd Stegemann, Philip Noah Schwarz, Günther Maria Halmer, Senita Huskić, Wolfram Koch, Isaak Dentler, Franziska Brandmeier, Niko Jungmann, Andrey Senko, Andrea Sawatzki und Christian Berkel. Und die diesjährigen „Preisträger für Schauspielkunst” Liv Lisa Fries, Joachim Król und Christoph MariaHerbst.

QUelle Filmfestival des deutschen Films