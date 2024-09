Landau – Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt: Dreizehn Landauer Projekte gehen bei den Freiwilligentagen der Metropolregion Rhein-Neckar an den Start – Insgesamt rund 400 Helferinnen und Helfer werden gebraucht!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – #wirschaffennochmehr: Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar

wird 2024 zu den Freiwilligentagen. Ganze zehn Tage lang, vom 21. bis zum 30.

September, wird in diesem Jahr mitangepackt. In der Stadt Landau haben sich

13 Projekte angemeldet und hoffen auf insgesamt 400 Unterstützerinnen und

Unterstützer. Wofür sie die Hilfe benötigen, haben die Projektverantwortlichen

kürzlich gemeinsam mit Landaus Beigeordneter Lena Dürphold, der städtischen

Ehrenamtsbeauftragten Angelika Kemmler und Kirsten Korte vom

veranstaltenden Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar vorgestellt. Von

Oberbürgermeister Dominik Geißler gab es außerdem für die Projekte eine

Starthilfe von jeweils 250 Euro aus Mitteln der Sparkassenstiftung.

„Die Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar sind ein gutes Beispiel

dafür, was wir alles erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten und uns

füreinander engagieren“, unterstreicht Lena Dürphold. „Bei der diesjährigen

Aktion haben wir in Landau so viele Projekte wie nie zuvor! Ich bin mir sicher,

dass sich viele tatkräftige Helferinnen und Helfer finden, wünsche allen

Teilnehmenden ganz viel Spaß und hoffe natürlich, dass sich bei den einen oder

anderen auch ein langfristiges Engagement bei einem der Vereine ergibt.“

„Helfende Hände sind überall willkommen. Sie tun nicht nur Gutes, sondern

werden in den Projekten auch eine Menge Spaß haben und viele nette Leute

treffen“, verspricht Ehrenamtsbeauftragte Kemmler.

Das sind die Landauer Projekte an den Freiwilligentagen:

Das Max-Slevogt-Gymnasium, das in diesem Jahr 150-jähriges Bestehen feiert,

hat gleich sieben Kleinprojekte auf der To-Do-Liste für die Freiwilligentage,

darunter der Neubau und die Reparatur von Sitzbänken und das Anlegen einer

Blumenwiese, für die 100 Freiwillige gesucht werden.

Die Horstringschule freut sich über 80 Freiwillige, die etwa den Bauwagen

ausbauen, unter dem Spielturm Holzhackschnitzel verteilen und die Hochbeete

ertüchtigen.

„Achtung: Frisch gestrichen!“ lautet das Motto an den Aktionstagen in der

Grundschule Süd: 100 Paar helfende Hände werden für das Anbringen von

farbenfrohen geometrischen Formen auf dem Schulhof benötigt.

Die Kita Siedlernest hätte gerne einen neuen Fahrradständer. Um den dafür

vorgesehenen Platz von Gestrüpp und Unkraut zu befreien, wünschen sie sich an

den Freiwilligentagen fünf Helferinnen bzw. Helfer.

Die Kita im Lazarettgarten möchte mit zehn Engagierten ihre Räumlichkeiten

neu streichen.

Auf der Kinder- und Jugendfarm Landau sollen mit sieben Freiwilligen Streich-,

Reparatur- und Geländearbeiten getätigt werden.

Der Kinderschutzbund Landau-SÜW hat sich mit dem Unternehmen Hornbach

zusammengetan, um mit 20 Mitarbeitenden seine Beratungsräume im

Kinderhaus BLAUER ELEFANT zu streichen.

Die Katholische Kirchengemeinde St. Elisabeth wirbt um 15 Tatkräftige mit

grünem Daumen für Pflege und Rückschnitt ihrer Außenanlagen.

Die Ortsgruppe Landau des Pfälzer Waldvereins plant mit 20 Naturverbundenen

einen Barfußpfad bei der Landauer Hütte anzulegen.

Der Männerbund Schlaraffia Landes-Aue würde gerne mit 25 Unterstützenden

dem Gartenhaus einen neuen Anstrich verpassen und einen Teil des Fußbodens

erneuern.

Im Haus am Westbahnhof lautet das Motto „Rund um Haus und Hof“. Mithilfe

der 20 Freiwilligen soll der Garten auf Vordermann gebracht werden.

Die Kita Godramstein braucht fünf Helfende, um draußen ein Spielgerät

aufzubauen.

Die Kita „Haus für Kinder“ möchte mit 30 Helfenden ihr Außengelände

verschönern und neu gestalten.

Wer mit anpacken möchte, kann sich online unter www.wir-schaffen-was.de/freiwilligentag für ihr bzw. sein Wunschprojekt als Helferin bzw. Helfer

anmelden.

Bei Fragen zu den Aktionstagen in Landau steht Ehrenamtsbeauftragte Angelika

Kemmler per Mail an angelika.kemmler@landau.de zur Verfügung. Generelle

Fragen rund um den Freiwilligentag beantwortet das Organisationsteam der

Aktionstage telefonisch unter 0 62 1/17 70 84 44 sowie per Mail an

freiwilligentag@m-r-n-com.

Quelle: Stadt Landau

Bildunterschrift: Beigeordnete Lena Dürphold (vordere Reihe, 1. v. l.)

Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler (2. Reihe, 1. v. l.), Kirsten Korte vom

Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (vordere Reihe, 2. V.r.) und die

Verantwortlichen der 13 Landauer Projekte freuen sich schon sehr auf die

Freiwilligentagen der Metropolregion Rhein-Neckar. (Quelle: Stadt Landau)