Eberbach – Uhu im Naturparkzentrum

Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Durchdringende orangerote Augen, kräftige Klauen und große Federohren

Das Naturparkzentrum hat tierischen Zuwachs erhalten! Von der Stadt Eberbach wurde ein Uhu als Dauerleihgabe an das Naturparkzentrum übergeben. Bei dem Uhu handelt es sich um ein Männchen, das bei einem Autounfall verendet ist und von Frau Ott-Seidel gefunden und der Stadt Eberbach zur Verfügung gestellt wurde. Der Präparator Peter Richter aus Dielheim hat den Uhu aufwendig präpariert und eine beeindruckende Jagdszene mit Marder nachgestellt. Die Naturpark-Werkstatt hat gemeinsam mit, der Schreinerei Rumstadt und der Firma Elektro Wunder einen besonderen Platz für den „König der Nacht“ eingerichtet.

Bei Uhus (lat. Bubo bubo) handelt es sich um die größte Eulenart der Welt mit einer Köpergröße von 60 bis 70 cm und einer Flügelspannweite der Weibchen von rund 180cm. Männchen sind bei den Uhus kleiner und haben eine Spannweite von durchschnittlich 155cm.

Uhus sind nachtaktive Eulen und leben in felsigen Landschaften mit halboffenen Flächen für die Jagd. Zum Brüten bevorzugen sie Höhlen oder Felswände, in dichten Wäldern brüten sie auch mal am Boden zwischen Wurzeln.

Mitte des 20. Jahrhunderts waren Uhus in Deutschland aufgrund von Lebensraumverlust, Bejagung und Umweltgiften fast ausgerottet. Durch strengen Schutz und Maßnahmen zur Sicherung von Lebensräumen sowie durch Auswilderung von Zuchttieren konnte der Uhu sich wieder vermehren und kehrt langsam in seine früheren Verbreitungsgebiete zurück. Durch die steigende Anzahl an Uhus in Deutschland ist er auch keine gefährdete Tierart mehr.

In Baden-Württemberg gibt es mittlerweile wieder mehr als 200 Brutpaare. Auch im Odenwald hat sich der Uhu wieder angesiedelt. Gerade in Steinbrüchen, wie rund um Eberbach, fühlen sich die Uhus wohl und brüten dort auch.

Ab sofort ist der Uhu in der Ausstellung des Naturparkzentrums in Eberbach zu sehen. Die Ausstellung kann zu den nachfolgenden Zeiten kostenlos besucht werden:

Di: 14.00-16.30 Uhr

Mi: 14.00-16.30 Uhr

Do: 14.00-16.30 Uhr

So. / Feiertag: 14.00-17.00 Uhr (Feiertags nur nach vorheriger Ankündigung.)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Foto: (© Naturpark Neckartal-Odenwald): Nahaufnahme des Uhus

Quelle: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.