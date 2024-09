Annweiler – Notarzt aus Hubschrauber zu schwerverletztem Motorradfahrer abgeseilt

Annweiler / Wellbachtal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 07.09.2024 gegen 11:45 Uhr verlor ein 34jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Sankt Wendel auf der B48 von Rinnthal in Richtung Johanniskreuz in einer langezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad. An dieser Stelle ist die Höchstgeschwindigkeit auf 50km/h begrenzt. Der Zweiradfahrer fiel nach Zeugenangaben ohne Fremdbeteiligung und rutschte über die Fahrbahn und anschließend gegen die Bordsteinkante, wo sein Motorrad gegen die Böschung geschleudert wurde. Der Verunfallte verletzte sich dabei schwer an Schulter und Brustkorb. Es wurden zwei First-Responder des DRK und ein Rettungswagen zur Unfallstelle entsandt. Ein verständigter Notarzt musste aufgrund hohen Verkehrsaufkommens und unzugänglicher Örtlichkeit vom Hubschrauber mit einer Winde zum Unfallort abgeseilt werden. Der Verletzte wurde anschließend zu einer Lichtung transportiert und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die B48 musste für mehrere Minuten wiederholt voll gesperrt werden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail